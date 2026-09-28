سرویس‌های اطلاعاتی آلمان نظارت بر سفارت روسیه در برلین را افزایش داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه بیلد گزارش داد سرویس‌های اطلاعاتی آلمان نظارت بر سفارت روسیه در برلین را افزایش داده‌اند و مقام‌های این کشور قصد دارند بررسی شهروندان روس دارای روادید آلمان را نیز تشدید کنند.

 بر اساس این گزارش، بالگرد‌های آلمانی به‌طور مداوم و به شکلی آشکار بر فراز محوطه این سفارت پرواز می‌کنند.

همچنین خودرو‌هایی که گفته می‌شود متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی آلمان هستند، چندین بار برای چند روز در نزدیکی سفارت روسیه پارک شده‌اند. بیلد هدف از این اقدامات را افزایش فشار بر کارکنان سفارت روسیه عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آلمانی همچنین قصد دارند نظارت بر بازرگانان روس و اعضای خانواده آنها که دارای روادید آلمان هستند را تشدید کنند. این افراد هنگام ورود به آلمان با پرسش‌های بیشتری درباره هدف سفر و فعالیت‌هایشان در این کشور مواجه خواهند شد.

سرگئی نچایف، سفیر روسیه در آلمان پیش‌تر گفته بود روسیه هیچ اقدامی برای آسیب رساندن به آلمان انجام نداده و همواره به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک با سیاستمداران منطقی آلمان بوده است. او همچنین روابط دو کشور را در بدترین وضعیت خود در دوران پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده بود.

منبع: تاس

برچسب ها: آلمان ، سفارت روسیه
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