باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت، اظهار داشت که همکاری جهانی در حوزه هوش مصنوعی «دشوارتر» از مذاکرات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در دوران جنگ سرد خواهد بود.

در مصاحبه‌ای که از شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» پخش شد، کریستن ولکر، مجری برنامه «میت دِ پرس» (Meet the Press)، از گیتس درباره همکاری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق برای مهار توسعه سلاح‌های هسته‌ای و امکان تکرار آن الگو میان آمریکا و چین در زمینه هوش مصنوعی پرسید.

گیتس گفت: «بله، قطعاً. این کار دشوارتر از آن مورد است.» او خاطرنشان کرد که آمریکا پیش‌تر در زمینه‌هایی از ایمنی هوانوردی گرفته تا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با دیگر کشور‌ها همکاری داشته است و افزود: «هوش مصنوعی نیز یکی از آن حوزه‌هایی است که باید به آن اصل بازگردیم: اینکه همه ما در این ماجرا شریک هستیم؛ تمام بشریت در این موضوع با هم سهیم هستند.»

گیتس تأکید کرد که نهاد‌های مجری قانون و قانون‌گذاران باید برای تعیین «تدابیر حفاظتی و نظارتی» لازم با یکدیگر همکاری کنند، بی‌آنکه موجب «کندی قابل‌توجه» در روند توسعه توسط شرکت‌های فناوری شوند. او افزود که تصویب قوانین و مقررات برای هوش مصنوعی «قطعاً ضروری» است و خاطرنشان کرد که خودتنظیمی شرکت‌های فناوری کافی نیست.

گیتس یکی از چهره‌های متعددی است که نسبت به خطرات احتمالی هوش مصنوعی برای بشریت هشدار داده‌اند. ولکر به این نکته اشاره کرد و از گیتس پرسید که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به حیات بشر روی زمین پایان دهد؛ گیتس پاسخ داد: «هوش مصنوعی قطعاً آن‌قدر قدرتمند هست که بتواند وقایعی را رقم بزند که منجر به مرگ یک میلیارد نفر شود.» او افزود: «بنابراین، اگرچه رسیدن به اطمینان صددرصدی بسیار دشوار است، اما هرگز سلاحی به قدرتِ ترکیبِ افرادِ دارای نیت سوء با ابزار‌های پیشرفته هوش مصنوعی وجود نداشته است.»

او افزود که بحث‌های جاری در صنعت پیرامون خطرات هوش مصنوعی «جذاب» بوده‌اند، اما خاطرنشان کرد که چالش بعدی مربوط به کسانی است که «یا این موضوع را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و یا صرفاً آن را یک رقابت می‌بینند.» او ادامه داد: «بسیار نگران‌کننده است که همه متفکران این پرسش را مطرح نمی‌کنند که: "ما چگونه می‌خواهیم به این فناوری شکل دهیم؟ "»

منبع: دِ هیل (The Hill)