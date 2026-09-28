باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش روز دوشنبه ۶ مهر، با حضور در مرکز آموزشهای تخصصی پدافند هوایی صاحبالزمان (عج) ستاد این نیرو، ضمن بازدید از بخشهای مختلف، در جریان روند اجرای برنامههای آموزشی، نحوه آموزش فراگیران و ظرفیتهای آموزشی این مرکز قرار گرفت.
در این بازدید، گزارشی از فعالیتهای آموزشی، ظرفیتهای موجود، روند اجرای برنامههای آموزشی تخصصی، روند انتقال دانش و مهارتهای مورد نیاز کارکنان پدافند هوایی ارائه شد و امیر سرتیپ الهامی بر استمرار آموزشهای تخصصی و ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان تأکید کرد.
منبع: ارتش