باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی یزدانخواه، بازیکن تیم ملی واترپلوی ایران، پس از پیروزی مقابل کره جنوبی درباره شرایط این دیدار اظهار داشت: روز گذشته مقابل چین به میدان رفتیم؛ مسابقهای که به اعتقاد من باید در آن به پیروزی میرسیدیم، اما اشتباهات زیاد و استفاده نکردن از موقعیتها باعث شد بازی را واگذار کنیم. این شکست از نظر ذهنی روی بسیاری از بازیکنان، از جمله خود من، تأثیر گذاشته بود، چرا که مسیر صعودمان را دشوارتر کرد. با این حال، خدا را شکر امروز توانستیم کره جنوبی را شکست دهیم.
وی با اشاره به شرایط غیرقابل پیشبینی گروه ایران افزود: گروه ما شرایط بسیار عجیبی دارد. این سومین حضور من در بازیهای آسیایی است و در دو دوره گذشته هرگز چنین شرایطی را در مرحله گروهی تجربه نکرده بودم. کره جنوبی موفق به شکست چین شده، چین ما را شکست داده، ما کره جنوبی را بردهایم و سنگاپور نیز مقابل کره جنوبی به پیروزی رسیده است. حالا باید منتظر نتیجه دیدار سنگاپور و چین باشیم تا وضعیت نهایی گروه مشخص شود.
ملیپوش واترپلوی ایران درباره مسیر صعود به مراحل بعدی گفت: در هر صورت بهعنوان تیم اول یا دوم گروه صعود خواهیم کرد، اما اگر در جایگاه دوم قرار بگیریم، مسیرمان برای رسیدن به فینال دشوارتر خواهد شد، چرا که باید با ژاپن روبهرو شویم. ژاپن در دو سه دوره اخیر المپیک حضور داشته و از بازیکنان سطح بالایی برخوردار است که در لیگهای اروپایی بازی میکنند و تجربه بینالمللی زیادی دارند.
یزدانخواه در پایان با اشاره به مدعیان حضور در جمع چهار تیم برتر این رقابتها خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، قزاقستان و چین نیز از تیمهایی هستند که شانس حضور در جمع چهار تیم برتر را دارند. البته این احتمال هم وجود دارد که کره جنوبی بتواند قزاقستان را با چالش مواجه کند. باید منتظر بمانیم و ببینیم در ادامه مسابقات چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.