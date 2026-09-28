باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای شکستن حصر آبادان در دوران دفاع مقدس + فیلم

ماجرای آزاد شدن خرمشهر از چنگ رژیم بعث عراق بسیار شنیدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حیات مقدم، رزمنده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در برنامه تلویزیونی بخشی از ماجرای آزاد شدن آبادان و خرمشهر توسط رزمندگان شجاع در دفاع مقدس را بازگو کرد.

مطالب مرتبط
ماجرای شکستن حصر آبادان در دوران دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

ماجرای رصد دقیق اطلاعاتی شهید باقری از تحرکات رژیم بعث + فیلم

ماجرای شکستن حصر آبادان در دوران دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

پاسخ شنیدنی به یک آزاده سرافراز + فیلم

ماجرای شکستن حصر آبادان در دوران دفاع مقدس + فیلم
young journalists club

روایت تلویزیون بعث از حمله به ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رزمایش «جانفدا» کابوس شبکه اسرائیلی اینترنشنال شد! + فیلم
۶۶۶

رزمایش «جانفدا» کابوس شبکه اسرائیلی اینترنشنال شد! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت دردناک خبرنگار شبکه العربی از آغاز سال تحصیلی در میناب + فیلم
۳۸۵

 روایت دردناک خبرنگار شبکه العربی از آغاز سال تحصیلی در میناب + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سناتور آمریکایی از تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن برای مردم آمریکا + فیلم
۳۴۲

روایت سناتور آمریکایی از تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن برای مردم آمریکا + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم
۳۱۰

آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم
۲۹۶

تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha