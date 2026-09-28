ماجرای شکستن حصر آبادان در دوران دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0642\u062f\u0645\u060c \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0639\u0636\u0648 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f\u0646 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0631\u0645\u0634\u0647\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0634\u062c\u0627\u0639 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n