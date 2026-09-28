باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان صبح امروز برگزار شد.
در این نشست کمرهای، رئیس هیاتمدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران گفت: متأسفانه بخش بزرگی از ظرفیتهای علمی کشور در انتخاب رشته، به سمت مهندسی، پزشکی و داروسازی سوق مییابد و این در حالی است که علوم پایه، سنگبنای تمام فناوریهای پیشرفته و دستاوردهای فناورانه آینده است. وی افزود: «دستیابی به اقتدار علمی و تولید فناوری بدون تقویت علوم پایه امکانپذیر نیست؛ اما باید توجه داشت که تبدیل علوم پایه به فناوری، فرآیندی زمانبر است و نباید انتظار نتایج کوتاهمدت داشت.
وی با اشاره به شکاف میان فعالیتهای علمی و نیازهای بازار، بر ضرورت کاهش فاصله میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: «هدف ما در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، ایجاد پلی برای اتصال علوم پایه به فناوری و صنعت است تا از این طریق، نیازهای واقعی جامعه مرتفع شود.
رئیس هیاتمدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران همچنین با اشاره به ماهیت ملی این جشنواره، افزود که این رویداد فراتر از دانشگاه تهران بوده و با مشارکت اساتید و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور برگزار میشود. وی با اشاره به اضافه شدن بخش «ایدهپردازان جوان» تأکید کرد که این جشنواره با هدف ایجاد انگیزه و امید در میان نسل جوان طراحی شده است تا بتوانند مسیر نوآوری و کسبوکارهای نوپا را در داخل کشور دنبال کنند.
کمرهای با تأکید بر نقش بخش خصوصی و ضرورت حمایت دولت از استعدادهای جوان، ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط بینالمللی، ابعاد جهانی این جشنواره نیز گسترش یافته و جایگاه علمی ایران در مرزهای دانش جهان ارتقا یابد.
وی افزود: امسال با اضافه شدن بخش ایدهپردازان جوان، دامنه مخاطبان جشنواره گستردهتر شده و جوانان ۱۴ تا ۲۳ ساله میتوانند ایدههای خود را برای حل مسائل مختلف ارائه کنند. این ایدهها پس از ارزیابی از نظر خلاقیت، نوآوری و امکان استخراج راهکارهای عملی بررسی میشوند و از برگزیدگان حمایت خواهد شد.
وی یکی از اهداف مهم جشنواره را ایجاد امید و انگیزه در میان جوانان دانست و گفت: حمایت از ایدههای خلاقانه میتواند به ایجاد کسبوکار، اشتغال و حل بخشی از مشکلات کشور کمک کند. ذهن جوانان سرشار از ایدههایی است که میتوان از آنها برای حل مسائل کشور استفاده کرد و نباید این ظرفیت نادیده گرفته شود.
وی تأکید کرد: علوم پایه باید به فناوری و صنعت متصل شود. در حال حاضر شکاف قابل توجهی میان فعالیتهای صرفاً علمی و نیازهای بازار کار، صنعت و فناوری وجود دارد و باید با برگزاری چنین جشنوارههایی و ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه، این فاصله کاهش یابد.
کمرهای همچنین از تمدید زمان ارسال آثار به دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان خبر داد و گفت: مهلت ارسال پیش از این تا ۱۵ مهر عنوان شده بود که تا پایان مهر ۱۴۰۵ تمدید شد.