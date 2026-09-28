معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور گفت: پنج نیروی پدافند برای تأمین ‌امنیت مراسم اربعین به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ستاد مرکزی اربعین با محوریت بررسی عملکرد استانهای مرزی در برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی و ارزیابی نقاط قوت و کاستیهای خدماترسانی به زائران برگزار شد؛ نشستی که در آن ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در مرزهای اربعینی، بر ضرورت رفع نواقص زیرساختی و ارتقای کیفیت خدمات برای سال آینده تأکید شد.
در این نشست که با حضور علیاکبر پورجمشیدیان، قائممقام و معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، استانداران کرمانشاه و ایلام، معاون استاندار خوزستان و اعضای گروههای ستاد مرکزی اربعین برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجامشده در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای برگزاری آیین اربعین حسینی ارائه و پیشنهادهای مربوط به بهبود خدمترسانی و رفع موانع زیرساختی در مرزها بررسی شد.
اعضای گروههای مختلف ستاد مرکزی اربعین نیز در این نشست گزارشی از عملکرد مجموعههای خود ارائه کردند و پیشنهادهایی برای ارتقای روند خدمترسانی به زائران در سالهای آینده مطرح شد.
شهادت و مجروحیت نیروهای پدافندی در تأمین امنیت اربعین
پورجمشیدیان در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، فرماندهان و دانشمندان شهید و همچنین دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، به ابعاد امنیتی برگزاری آیین اربعین امسال اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت مراسم اربعین امسال در شرایطی انجام شد که تهدیدهای مختلفی وجود داشت، اظهار داشت: در جریان تأمین امنیت آیین اربعین حسینی امسال، ۵ نیروی پدافند به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر نیز مجروح شدند که چند تن از مجروحان از هموطنان ایرانی بودند.
قائممقام وزیر کشور همچنین با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای موجود تأکید کرد که جبهه مقاومت با وجود فشارها و تهدیدهای موجود همچنان مسیر خود را ادامه میدهد و دشمن به اهداف خود دست نخواهد یافت.
تأکید بر رفع کاستیهای زیرساختی مرزهای اربعینی
رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی، نیروهای امنیتی و انتظامی، شهرداریها و گروههای استانی، نقش رسانهها را در مدیریت و اطلاعرسانی مراسم اربعین امسال مؤثر دانست.
وی بهویژه از فعالیت رسانه ملی و رادیو اربعین در جریان برگزاری این آیین قدردانی کرد و نقش اطلاعرسانی و هماهنگی رسانهای را در تسهیل خدماترسانی به زائران مورد توجه قرار داد.
پورجمشیدیان همچنین از استانداران کرمانشاه، ایلام و خوزستان بهدلیل اقدامات انجامشده در مدیریت مرزهای اربعینی قدردانی کرد و بهطور ویژه بر ضرورت توجه به مرزهایی از جمله سومار و چیلات تأکید داشت.
وی خواستار پیگیری جدیتر برای رفع کاستیهای زیرساختی موجود در مرزها شد و بر ضرورت برنامهریزی زودهنگام برای برگزاری مطلوبتر آیین اربعین حسینی در سال آینده تأکید کرد.
تجربه مرزهای غربی؛ سرمایهای برای اربعین سالهای آینده
قائممقام وزیر کشور با اشاره به عملکرد استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی در حوزه تأمین امنیت و خدمترسانی به زائران، اظهار داشت که تلاشهای انجامشده طی سالهای اخیر موجب بهبود روند برگزاری آیین اربعین حسینی شده است.
وی افزود: تجربههای بهدستآمده از مدیریت مرزها و خدمترسانی به زائران باید بهعنوان سرمایهای برای برنامهریزیهای آینده مورد استفاده قرار گیرد تا نقاط قوت تقویت و کاستیهای موجود برطرف شود. بر این اساس، استمرار روند بهبود خدماترسانی به زائران، نیازمند برنامهریزی پیش از آغاز موسم اربعین، تقویت زیرساختهای مرزی، رفع گلوگاههای خدماتی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و مدیریتهای استانی است.
قدردانی از خراسان رضوی در دهه پایانی صفر
رئیس ستاد مرکزی اربعین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش جمعیت زائران مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر، از اقدامات استاندار خراسان رضوی و مجموعه همکاران وی در مدیریت این حجم از زائران قدردانی کرد.
پورجمشیدیان بر اهمیت تجربههای بهدستآمده از مدیریت مناسبتهای بزرگ مذهبی و استفاده از این تجربیات برای ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماتی در مناسبتهای آینده تأکید کرد.
نشست ۱۴۹ ستاد مرکزی اربعین در حالی به بررسی عملکرد امسال اختصاص داشت که تجربه برگزاری این مراسم، بار دیگر ضرورت توجه همزمان به سه مؤلفه امنیت، خدماترسانی و زیرساخت را در مرزهای کشور برجسته کرده است؛ مؤلفههایی که تقویت آنها میتواند زمینه را برای مدیریت بهتر جمعیت زائران و کاهش مشکلات در اربعین سالهای آینده فراهم کند.
منبع ایرنا