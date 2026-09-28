باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی زارع، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا، با اشاره به یکی از مشکلات مهم حوزه مسکن در این شهر اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در صدرا که در قالبهای مختلف، از جمله مسکن مهر، احداث شدهاند، با مشکلاتی در زمینه پایانکار و صدور سند مواجه هستند.
او افزود: تعداد قابل توجهی از خانوادهها سالهاست در این واحدها سکونت دارند و زندگی خود را در این خانهها شکل دادهاند، اما همچنان برای تعیین تکلیف قانونی ملک و دریافت سند با مشکلات و موانعی مواجه هستند.
زارع با بیان اینکه موضوع پایانکار و سند صرفاً یک مسئله اداری نیست، گفت: پشت هر یک از این پروندهها یک خانواده قرار دارد و سرمایه و آینده یک خانواده با این موضوع گره خورده است. وقتی فردی سالها در یک خانه زندگی میکند، اما هنوز سند رسمی ملک خود را در اختیار ندارد، طبیعی است که در نقلوانتقال، استفاده از برخی تسهیلات و تعیین تکلیف مالکیت با مشکلاتی مواجه شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این مشکلات مربوط به مسکن مهر است، اما موضوع صرفاً به مسکن مهر محدود نمیشود و واحدهای دیگری نیز با مشکلات مربوط به پایانکار و سند مواجه هستند.
او ادامه داد: برای حل این مشکل نمیتوان صرفاً یک دستگاه را مسئول دانست. موضوع ابعاد مختلفی دارد و در برخی پروندهها مسائل مربوط به فرآیندهای اداری و شهرسازی و در برخی موارد نیز مسائل مرتبط با شرکت عمران، تفکیک، مالکیت، ضوابط و سایر دستگاههای ذیربط مطرح است.
زارع تصریح کرد: مردم نباید قربانی موازیکاری یا ناهماهنگی دستگاهها شوند. شهرداری، شرکت عمران و سایر دستگاههای مسئول باید با یک عزم جدی و در قالب یک برنامه مشترک وارد عمل شوند.
او پیشنهاد کرد: یک کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف واحدهای فاقد پایانکار و سند تشکیل شود و در مرحله نخست، آمار دقیق و تفکیکشده این واحدها تهیه شود؛ بهگونهای که مشخص باشد هر واحد دقیقاً با چه مشکلی مواجه است و رفع آن مشکل بر عهده کدام دستگاه است.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا افزود: پس از شناسایی مشکلات، باید برای هر دسته از پروندهها راهکار مشخص، دستگاه مسئول و زمانبندی تعیین شود تا موضوع از مرحله جلسات و مکاتبات خارج شده و به نتیجه عملی برسد.
او خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر صدرا آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، برای هماهنگی و پیگیری این موضوع ورود کند. هدف ما تقابل میان دستگاهها نیست؛ بلکه هدف این است که شهرداری، شرکت عمران و سایر دستگاههای مرتبط در کنار یکدیگر قرار بگیرند و گرهای را که سالهاست زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده، باز کنند.
زارع در پایان گفت: مطالبه ما روشن است؛ عزم جدی برای تعیین تکلیف واحدهای فاقد پایانکار و سند. مردم صدرا سالها منتظر ماندهاند و امروز زمان آن رسیده است که به جای پاسکاری مسئولیتها، همه دستگاههای مسئول پای کار بیایند و یک مسیر قانونی، روشن و زمانبندیشده برای حل این مشکل ارائه کنند.
خانهای که مردم سالها برای خرید و ساختنش زحمت کشیدهاند، نباید سالها درگیر بلاتکلیفی اداری باقی بماند.