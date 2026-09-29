باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره خواسته‌های ترامپ از ایران برای انجام توافق گفت: ترامپ از ایران خواسته‌های زیادی دارد که هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و ملت ایران هرگز این خواسته‌ها را نمی‌پذیرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: آمریکا سال‌هاست موضوعاتی مثل هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای را مطرح می‌کند، اما مگر قرار بوده آمریکایی‌ها به خواسته‌هایشان برسند و یا ما اجازه می‌دهیم که آمریکایی‌ها خواسته‌های ناحق خود را اجرایی کنند؟؛ لذا خواسته هسته‌ای یک رویا و آرزو برای آمریکاست که هرگز به آن نمی‌رسد.

عزیزی درباره اینکه آمریکایی‌ها حرف از جنگ با ایران می‌زنند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای هر اقدامی آمادگی کامل دارد.