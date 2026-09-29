رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید ترامپ از ایران خواسته‌های زیادی دارد و خواسته هسته‌ای یک رویا و آرزو برای آمریکاست که هرگز به آن نمی‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره خواسته‌های ترامپ از ایران برای انجام توافق گفت: ترامپ از ایران خواسته‌های زیادی دارد که هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و ملت ایران هرگز این خواسته‌ها را نمی‌پذیرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: آمریکا سال‌هاست موضوعاتی مثل هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای را مطرح می‌کند، اما مگر قرار بوده آمریکایی‌ها به خواسته‌هایشان برسند و یا ما اجازه می‌دهیم که آمریکایی‌ها خواسته‌های ناحق خود را اجرایی کنند؟؛ لذا خواسته هسته‌ای یک رویا و آرزو برای آمریکاست که هرگز به آن نمی‌رسد.

عزیزی درباره اینکه آمریکایی‌ها حرف از جنگ با ایران می‌زنند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای هر اقدامی آمادگی کامل دارد. 

برچسب ها: جنگ با آمریکا ، مذاکره با آمریکا ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۵
نگاه داشتن تنگه هرمز...سلاح میخواهد..و تنها سلاح بازدارنده سلاح هسته‌ای است..و بدون آن وجود ایران در خطر قطعی است.. لیبی و سوریه و سودان..شاهدند..و از طرف دیگر گره شمالی کوچک اما مقتدر، با سلاح هسته‌ای ، گواه زنده.
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