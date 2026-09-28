باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جمهوریخواهان آمریکا در بیش از ۳۶ رقابت انتخاباتی مجلس نمایندگان که پیشتر حوزههای «امن» برای این حزب محسوب میشدند، شروع به تزریق منابع مالی کردهاند؛ اقدامی که پس از آن صورت گرفت که نظرسنجیهای داخلی احتمال به خطر افتادن این حوزهها در انتخابات ۳ نوامبر را نشان دادند. این موضوع را سه فعال حزب جمهوریخواه که از برنامههای انتخاباتی آن اطلاع دارند، به خبرگزاری رویترز اعلام کردند.
تحلیل رویترز از دادههای هزینههای انتخاباتی نشان میدهد که گروههای بزرگ جمهوریخواه و حامیان مالی برجسته این حزب، از اول سپتامبر دستکم در ۳۹ رقابت انتخاباتی هزینه کردهاند که پیش از این در دوره انتخاباتی کنونی هیچ بودجهای به آنها اختصاص نداده بودند.
«رون بونجین»، استراتژیست جمهوریخواه، گفت که این حزب اکنون در حال دفاع از برخی حوزههای انتخابیه خود است که پیشتر عادت نداشت نگران آنها باشد. جمهوریخواهان در حال حاضر ۲۱۸ کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، در حالی که دموکراتها ۲۱۴ کرسی دارند. همچنین یک نماینده مستقل در کنار جمهوریخواهان رای میدهد و دو کرسی نیز خالی است. دموکراتها برای در اختیار گرفتن کنترل مجلس در سال آینده، به کسب خالص دستکم چهار کرسی نیاز دارند.
دو مقام جمهوریخواه نزدیک به رهبری این حزب گفتند جمهوریخواهان از قدرت مالی گسترده خود برای مهار دموکراتها پیش از آنکه فرصت حمله پیدا کنند، استفاده میکنند تا حوزههای تحت کنترل خود را حفظ کنند.
یکی از این حوزهها، کرسی «برایان استیل»، نماینده جمهوریخواه از ایالت ویسکانسین، است که کمیتههای سیاسی محافظهکار در ماه جاری ۱.۵ میلیون دلار برای حمایت از او هزینه کردهاند؛ این نخستین سرمایهگذاری آنها در این رقابت در دوره انتخاباتی کنونی است. دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ این حوزه را با اختلاف حدود ۴.۵ درصد به دست آورده بود.
در کارولینای شمالی نیز «گرگوری مورفی»، نماینده جمهوریخواه، ۱۳۱ هزار و ۱۰۷ دلار حمایت مالی از یک کمیته سیاسی محافظهکار دریافت کرده است که نخستین هزینهکرد یک گروه بیرونی برای حمایت از او در انتخابات جاری محسوب میشود. در مقابل، دموکراتها از ماه ژوئیه بیش از ۳۲۶ هزار دلار برای شکست او هزینه کردهاند؛ این در حالی است که ترامپ در سال ۲۰۲۴ این حوزه را با اختلاف ۱۴ درصد پیروز شده بود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که فشارهای اقتصادی بر مناطقی که بهطور سنتی پایگاه جمهوریخواهان محسوب میشوند، افزایش یافته است؛ بهویژه مناطق کشاورزی که از افزایش قیمت بنزین، انرژی و کودهای شیمیایی آسیب دیدهاند.
رویترز به نقل از یکی از دستیاران کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان برای مجلس نمایندگان گزارش داد که افزایش قیمت گازوئیل، شرایط نامزدهای جمهوریخواه در ایالتهایی مانند آیووا، کانزاس و دیگر ایالتهای غرب میانه را دشوار کرده است.
به نوشته این خبرگزاری، این انتقال فوری منابع مالی نشاندهنده واقعیتی سخت برای جمهوریخواهان است و آن این است که فشارهای اقتصادی به مناطق سنتی تحت نفوذ این حزب آسیب زده است. افزایش قیمت بنزین، هزینههای انرژی و مخارج مربوط به کودهای شیمیایی فشار قابلتوجهی بر رایدهندگان در مناطق کشاورزی وارد کرده است.
۸۸۸ میلیون دلار در برابر ۶۶۶ میلیون دلار
بر اساس دادههای شرکت «اد ایمپکت» که هزینههای تبلیغات سیاسی را رصد میکند، جمهوریخواهان برای هفتههای آینده دستکم ۸۸۸ میلیون دلار تبلیغات رزرو کردهاند، در حالی که این رقم برای دموکراتها ۶۶۶ میلیون دلار است.
دادههای کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا نشان میدهد کمیتههای سیاسی بزرگ حامی جمهوریخواهان از روز کارگر تاکنون حدود ۳۰۹.۷ میلیون دلار هزینه کردهاند؛ این رقم برای حمایت از نامزدهای دموکرات ۱۷۴.۲ میلیون دلار بوده است.
در جنوب تگزاس نیز گروههای جمهوریخواه از ۵ سپتامبر تاکنون حدود ۲ میلیون دلار برای کمک به «مونیکا دلا کروز»، نماینده جمهوریخواه، برای حفظ کرسی هزینه کردهاند. موسسه «کوک پولیتیکال ریپورت» پیشتر رتبهبندی این حوزه رایگیری را از «تمایل به جمهوریخواهان» به «رقابت برابر» تغییر داده بود؛ این در حالی است که ترامپ در سال ۲۰۲۴ این حوزه را با اختلاف ۱۸ درصد به دست آورده بود.
منبع: المیادین