خودکفایی در تولید واکسن هاری با حمایت مالی امکان پذیر است

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: تداوم حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری لازم، کشور می‌تواند در حوزه تولید واکسن هاری به خودکفایی برسد و علاوه بر تامین نیاز بخش دولتی، قسمتی از نیاز بخش خصوصی را نیز پوشش دهد.

باشگاه خبرنگاران‌ جوان؛ آزاده محبی -  احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور ایران در همایش ملی روز جهانی هاری گفت: انستیتو پاستور ایران در سه سطح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای در برنامه‌های مرتبط با کنترل و حذف هاری نقش‌آفرینی می‌کند و با برخورداری از مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت و حضور مشاور فنی این سازمان، در سطح بین‌المللی  فعالیت‌های تخصصی دارد.

به گفته وی، این مجموعه در سطح ملی در ۶ حوزه شامل تشخیص بیماری، تولید واکسن، تامین و استانداردسازی حیوانات آزمایشگاهی، کنترل کیفیت و انجام آزمون‌های مرتبط، تحقیقات کاربردی و برنامه‌های آموزشی فعالیت می‌کند.

مصطفوی با اشاره به مرجعیت آزمایشگاه کشوری هاری بیان کرد: این انستیتو از سال ۸۹ موفق به کسب مرجعیت آزمایشگاه کشوری هاری شده است و در حوزه تشخیص بیماری، مرجع نهایی کشور برای بررسی نمونه‌های انسانی و حیوانی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در آزمایشگاه مرجع کشوری، نمونه‌های مشکوک به هاری با استفاده از روش‌های تشخیصی مختلف و بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی بررسی می‌شوند تا در مواردی که تشخیص در سایر مراکز با مشکل مواجه باشد، نتیجه نهایی در این آزمایشگاه تعیین شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران درباره تولید واکسن هاری بیان کرد: کشور در سال ۵۸ به توانمندی تولید واکسن‌های انسانی دست یافته بود، اما در سال‌های اخیر تولید این واکسن متوقف شد، با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، دانش فنی تولید واکسن‌های هاری انسانی و دامی بار دیگر در انستیتو پاستور ایران در حال توسعه است و واکسن هاری تولیدشده در اختیار مجموعه سازمان پزشکی کشور قرار می‌گیرد.

وی درهمین حال تامین و استانداردسازی حیوانات آزمایشگاهی را از دیگر فعالیت‌های مهم انستیتو پاستور ایران عنوان کرد و گفت: حیوانات آزمایشگاهی هم در انجام آزمون‌های مرجع کشوری و هم در فرایند تولید واکسن مورد نیاز هستند و تامین استاندارد این حیوانات، بخش مهمی از زیرساخت فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی به شمار می‌رود.

 

وی از امضای برنامه اجرایی و سند مرتبط با کنترل هاری خبر داد و افزود: با استمرار حمایت دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌های علمی، تشخیصی و تولیدی کشور در حوزه هاری بیش از گذشته تقویت شود.

مصطفوی تاکید کرد که انستیتو پاستور ایران مرجع نهایی موارد هاری در کشور در نمونه های انسانی و حیوانی است. 

برچسب ها: واکسن هاری ، گزش سگ
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