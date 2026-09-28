وزیر خارجه مصر گفت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مصر را در شمار کشور‌هایی قرار داده که بیشترین آسیب را از این درگیری متحمل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد که کشورش یکی از کشور‌هایی در جهان بوده که بیشترین آسیب را از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران متحمل شده است.

عبدالعاطی در گفت‌و‌گو با شبکه «الجزیره» گفت مشکل اصلی در بحران ایران، «نبود اعتماد» است و حل این بحران مستلزم برداشتن گام‌های تدریجی برای بازگشت به کاهش تنش و پایبندی به تفاهم‌نامه است.

شایان ذکر است که در هفته اخیر، تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از سر گرفته شد و دو طرف از طریق میانجی‌ها درباره پایان جنگ و کاهش تنش گفت‌وگو کردند.

ایران همچنین پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز سریع‌تر مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد، اما دونالد ترامپ اعلام کرد این پیشنهاد را نمی‌پذیرد. تهران در واکنش تاکید کرد حل بحران تنها از مسیر مذاکره امکان‌پذیر است. همزمان، افزایش تنش‌ها باعث رشد دوباره قیمت نفت شد و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی ادامه درگیری افزایش یافت.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ با ایران ، وزیر خارجه مصر
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