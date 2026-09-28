باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر تاکید کرد که کشورش یکی از کشورهایی در جهان بوده که بیشترین آسیب را از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران متحمل شده است.
عبدالعاطی در گفتوگو با شبکه «الجزیره» گفت مشکل اصلی در بحران ایران، «نبود اعتماد» است و حل این بحران مستلزم برداشتن گامهای تدریجی برای بازگشت به کاهش تنش و پایبندی به تفاهمنامه است.
شایان ذکر است که در هفته اخیر، تلاشهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از سر گرفته شد و دو طرف از طریق میانجیها درباره پایان جنگ و کاهش تنش گفتوگو کردند.
منبع: النشره