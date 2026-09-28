باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر شیرودی روز دوشنبه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و قانونی برای صیانت از حقوق صنعت هوایی کشور، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری با بهرهگیری از همه ابزارهای قانونی و هماهنگی تنگاتنگ با دستگاه دیپلماسی کشور، پیگیریهای لازم را برای رفع موانع و ازسرگیری تمامی پروازها در مسیرهایی که پیش از این فعال بودند، در دستور کار دارد.
وی در خصوص اقدامات حقوقی صورتگرفته در واکنش به فشارهای خارجی، تصریحکرد: در راستای دفاع از حقوق حقه صنعت هوانوردی و مقابله با محدودیتهای غیرقانونی اعمالشده از سوی آمریکا، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری (ایکائو) ارسال شده است که در این مکاتبه، موارد و مستندات اعتراض ایران نسبت به اختلال در روند پروازها بهطور شفاف تبیین شده است.
شیرودی درباره وضعیت پروازهای اتصالی (کانکشن) نیز توضیح داد: از زمان اعمال محدودیتها علیه پروازهای مستقیم اروپایی، پروازهای اتصالی از طریق قطبهای هوانوردی منطقه از جمله استانبول به عنوان راهکار جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است و این روند همچنان تداوم دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان با اشاره به وضعیت برخی مسیرهای خاص پس از تحولات اخیر منطقهای، خاطرنشان کرد: پیگیریها برای بازگشایی و برقراری مجدد پروازها در مسیرهایی که به دلیل شرایط خاص جنگی و منطقهای به طور موقت متوقف شده بودند، در اولویت کاری سازمان قرار دارد و امیدواریم با فروکش کردن تنشها و تعاملات دیپلماتیک، شاهد عادیسازی وضعیت باشیم.
شیرودی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری وزارت امور خارجه شکایتی تنظیم و در دادگاه لاهه مطرح کردیم و به موازات آن این شکایت در ایکائو هم عنوان شده است.
وی تصریح کرد: حمله به فرودگاهها، هواپیماها و رادارها، در عرف و قوانین بینالملل مصداق بارز جنایات جنگی محسوب میشود. این موارد نیز در شکایت مطرح شده است و از طریق وزارت امور خارجه پیگیر آن هستیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: در خصوص حمله و بمباران فرودگاهها و هواپیماها، سازمان بینالمللی ایکائو حق را به ایران داده، اما موارد در دادگاه لاهه در جریان رسیدگی قرار دارد و هنوز چیزی به ما اعلام نشده است. همچنین اینکه غرامتی در این زمینه به ایران تعلق میگیرد یا خیر بستگی به نظر دادگاه لاهه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: هفته گذشته شاهد محدودیتهای پروازی از سوی تعدادی از کشورها بودیم که این موضوع از طریق وزارت امور خارجه و همچنین رایزنیهای مستقیم سازمان هواپیمایی کشوری و آن کشورها در جریان است و درصددیم که این پروازها را مجدد برقرار کنیم.
وی گفت: جلوگیری از انجام پروازها به نوعی نقض توافقنامه دوجانبه بین کشورهاست که طی آن اعلام میکنند اجازه میدهند دو کشور از ظرفیتهای فرودگاههای یکدیگر استفاده کنند. اتفاق اخیر در برخی کشورها نقض آشکار این توافقنامه است و ما از طریق قانونی پیگیر حل فصل آن هستیم. همچنین با ارسال نامه به این کشورها دلیل قطع این پروازها را خواستار شدیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص قطع پرواز فرودگاههای بغداد و نجف اظهار داشت: دولت، مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری عراق به جد پیگیر هستند که مجدد پروازها به این فرودگاهها از سر گرفته شود. پیشبینی میشود در گام نخست پروازها به نجف و در گام بعدی بغداد برقرار شود.
همزمان با هفته گردشگری، شرکت بینالمللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین، مجموعهای از بستهها و برنامههای ویژه سفر را با هدف توسعه خدمات رفاهی، گسترش سفرهای سازمانی و تسهیل دسترسی کارکنان و بازنشستگان به خدمات گردشگری ارائه میکند.
علیرضا زارعی، رئیس هیأتمدیره و سرپرست این شرکت، با اشاره به برنامههای این مجموعه در هفته گردشگری گفت: «توسعه خدمات رفاهی و گردشگری در قالب تفاهمنامههای همکاری با سازمانها و شرکتها، از سیاستهایی است که از سال گذشته در مجموعه هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین دنبال شده و شرکت خدمات مسافرتی تأمین نیز در همین چارچوب، طراحی و عرضه محصولات متنوع سفر را در دستور کار قرار داده است.»
وی افزود: «هدف این همکاریها، ایجاد دسترسی آسانتر کارکنان سازمانها و شرکتهای طرف تفاهم به خدمات سفر، استفاده از ظرفیتهای شرکتهای گروه و فراهم کردن فرصتهای بیشتر برای سفر و نشاط اجتماعی است.»
زارعی با اشاره به عملکرد شرکت در یک سال گذشته اظهار کرد: «تجربه اجرای سفرهای گردشگری و زیارتی در سال گذشته، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه سفرهای سازمانی و گروهی ایجاد کرده است. از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب تورهای گردشگری و زیارتی این شرکت اعزام شدند که ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در قالب تورهای گردشگری و ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی در قالب طرح ملی کرامت رضوی بودند.»
وی افزود: «این تجربه، زمینه را برای توسعه نظاممندتر خدمات و ایجاد یک بستر مشخص برای عرضه محصولات سفر به سازمانها و گروههای متقاضی فراهم کرده است.»
رئیس هیأتمدیره و سرپرست شرکت خدمات مسافرتی تأمین، از راهاندازی سامانه فروش سازمانی این شرکت به نشانی tamintour.ir خبر داد و گفت: «این سامانه با هدف تسریع و نظاممند کردن فرآیند عرضه خدمات سفر به سازمانها و گروههای متقاضی راهاندازی شده است. این بستر امکان میدهد محصولات سفر متناسب با نیاز هر سازمان سریعتر طراحی و عرضه شود، جامعه هدف دقیقتر شناسایی شود و برنامهریزی و هدفگذاری فروش نیز با دقت بیشتری انجام گیرد.»
زارعی از طراحی تور ویژه شیرگاه برای کارکنان هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین (هگتا) و شرکتهای تابعه بهعنوان یکی از برنامههای هفته گردشگری خبر داد و گفت: «این برنامه با استفاده از ظرفیت شرکتهای گروه، از جمله گروه هتلهای هما و شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، طراحی شده و اطلاعات مربوط به زمانبندی و جزئیات آن در سامانه فروش سازمانی شرکت در دسترس متقاضیان قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «تور ویژه شیرگاه نخستین محصولی است که در این مرحله در سامانه عرضه شده و در ادامه، بستههای متنوع دیگری متناسب با نیاز سازمانها و گروههای مختلف و با استفاده از ظرفیت شرکتهای گروه و مجموعههای طرف تفاهم ارائه خواهد شد.»
سرپرست شرکت خدمات مسافرتی تأمین همچنین به ارائه بستههای سفر ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی در قالب طرح کرامت رضوی اشاره کرد و گفت: «توسعه سفر برای بازنشستگان، افزایش دسترسی آنان به خدمات گردشگری و فراهم کردن فرصتهای بیشتر برای سفر، از محورهای مهم فعالیت شرکت در حوزه گردشگری اجتماعی است.»
وی تأکید کرد: «شرکت خدمات مسافرتی تأمین بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین، تلاش میکند با تکیه بر ظرفیت شرکتهای گروه، تفاهمنامههای همکاری با سازمانها و توسعه بسترهای عرضه، خدمات سفر را به بخشی مؤثر از سبد رفاهی سازمانها و شرکتها تبدیل کند.»
زارعی افزود: «توسعه این رویکرد، علاوه بر افزایش دسترسی کارکنان و بازنشستگان به خدمات سفر، میتواند به فعال شدن ظرفیتهای گردشگری، رونق سفر و تقویت نشاط اجتماعی کمک کند.»
منبع: ایرنا