رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رایزنی با وزارت امور خارجه و ارسال شکایت رسمی به سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در واکنش به محدودیت‌های تحمیلی علیه صنعت هوانوردی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر شیرودی روز دوشنبه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و قانونی برای صیانت از حقوق صنعت هوایی کشور، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری با بهره‌گیری از همه ابزار‌های قانونی و هماهنگی تنگاتنگ با دستگاه دیپلماسی کشور، پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع و ازسرگیری تمامی پرواز‌ها در مسیر‌هایی که پیش از این فعال بودند، در دستور کار دارد.

وی در خصوص اقدامات حقوقی صورت‌گرفته در واکنش به فشار‌های خارجی، تصریح‌کرد: در راستای دفاع از حقوق حقه صنعت هوانوردی و مقابله با محدودیت‌های غیرقانونی اعمال‌شده از سوی آمریکا، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) ارسال شده است که در این مکاتبه، موارد و مستندات اعتراض ایران نسبت به اختلال در روند پرواز‌ها به‌طور شفاف تبیین شده است.

شیرودی درباره وضعیت پرواز‌های اتصالی (کانکشن) نیز توضیح داد: از زمان اعمال محدودیت‌ها علیه پرواز‌های مستقیم اروپایی، پرواز‌های اتصالی از طریق قطب‌های هوانوردی منطقه از جمله استانبول به عنوان راهکار جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است و این روند همچنان تداوم دارد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان با اشاره به وضعیت برخی مسیر‌های خاص پس از تحولات اخیر منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها برای بازگشایی و برقراری مجدد پرواز‌ها در مسیر‌هایی که به دلیل شرایط خاص جنگی و منطقه‌ای به طور موقت متوقف شده بودند، در اولویت کاری سازمان قرار دارد و امیدواریم با فروکش کردن تنش‌ها و تعاملات دیپلماتیک، شاهد عادی‌سازی وضعیت باشیم.

پرداخت غرامت حمله به فرودگاه‌ها، منتظر اعلام دادگاه لاهه

شیرودی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری وزارت امور خارجه شکایتی تنظیم و در دادگاه لاهه مطرح کردیم و به موازات آن این شکایت در ایکائو هم عنوان شده است.

وی تصریح کرد: حمله به فرودگاه‌ها، هواپیما‌ها و رادارها، در عرف و قوانین بین‌الملل مصداق بارز جنایات جنگی محسوب می‌شود. این موارد نیز در شکایت مطرح شده است و از طریق وزارت امور خارجه پیگیر آن هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: در خصوص حمله و بمباران فرودگاه‌ها و هواپیماها، سازمان بین‌المللی ایکائو حق را به ایران داده، اما موارد در دادگاه لاهه در جریان رسیدگی قرار دارد و هنوز چیزی به ما اعلام نشده است. همچنین اینکه غرامتی در این زمینه به ایران تعلق می‌گیرد یا خیر بستگی به نظر دادگاه لاهه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: هفته گذشته شاهد محدودیت‌های پروازی از سوی تعدادی از کشور‌ها بودیم که این موضوع از طریق وزارت امور خارجه و همچنین رایزنی‌های مستقیم سازمان هواپیمایی کشوری و آن کشور‌ها در جریان است و درصددیم که این پرواز‌ها را مجدد برقرار کنیم.

وی گفت: جلوگیری از انجام پرواز‌ها به نوعی نقض توافق‌نامه دوجانبه بین کشورهاست که طی آن اعلام می‌کنند اجازه می‌دهند دو کشور از ظرفیت‌های فرودگاه‌های یکدیگر استفاده کنند. اتفاق اخیر در برخی کشور‌ها نقض آشکار این توافقنامه است و ما از طریق قانونی پیگیر حل فصل آن هستیم. همچنین با ارسال نامه به این کشور‌ها دلیل قطع این پرواز‌ها را خواستار شدیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص قطع پرواز فرودگاه‌های بغداد و نجف اظهار داشت: دولت، مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری عراق به جد پیگیر هستند که مجدد پرواز‌ها به این فرودگاه‌ها از سر گرفته شود. پیش‌بینی می‌شود در گام نخست پرواز‌ها به نجف و در گام بعدی بغداد برقرار شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: محدودیت پرواز ، سازمان هواپیمایی کشوری
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