باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - قاسمی دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: سرقت صرفاً یک جرم مالی نیست، بلکه امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند؛ در نتیجه، مقابله با سرقت نیازمند مشارکت دستگاه‌های مختلف و مردم است. در شش ماهه ابتدایی پارسال ۳۹۳۵ فقره سرقت داشتیم که این عدد در شش ماهه ابتدایی امسال به ۴۲۰۱ فقره سرقت در دستگاه قضایی رسیده است.

او افزود: از نظر دستگاه قضایی این آمار ۷ درصد و از نظر دستگاه انتظامی ۱۹ درصد افزایش سرقت را نشان می‌دهد.

قاسمی بیان کرد: پارسال در شهرستان بیرجند ۱۰۷۶ فقره سرقت و امسال ۱۳۰۶ فقره سرقت در دستگاه قضایی ثبت شده است؛ آمار کشفیات سرقت نیز ۱۳ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند ادامه داد: پارسال سرقت طلا نداشتیم، اما امسال در همین شش ماهه ابتدایی سه مورد سرقت طلا اتفاق افتاد؛ سارقان یک فقره سرقت ۴۰۰ گرمی طلا از استان، در مشهد دستگیر شدند. در سرقت دوم نیز ۱ کیلو و ۷۳۰ گرم طلا از استان خارج شد و شخصِ سارق که از اهالی اردبیل بود، به تهران متواری و سپس به اردبیل رفت که با اعزام تیم از استان، توانستیم سارق را دستگیر و طلا‌های سرقتی را در منزل وی کشف کنیم.

او عنوان کرد: مورد سوم مربوط به سرقت ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم طلا است که سارق مربوط به استان بود و در همان روز دستگیر و پرونده آن به دادگاه ارسال شد.

قاسمی تصریح کرد: پیشگیری بر کشف جرم و جبران خسارت مقدم است، لذا ایمن‌سازی اولین درخواست ما از مردم و کاسبان است. سرقت یعنی برداشتن مال غیر به صورت پنهانی و غیرقانونی که شامل سرقت ساده و مشدد می‌شود. مجازات سرقت‌های حدی که ۱۴ شرط دارد، برای بار اول قطع انگشتان دست راست، بار دوم قطع مچ پای چپ، بار سوم حبس ابد و بار چهارم اعدام است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند اظهار کرد: سرقت پدیده‌ای چندعاملی است؛ شرایط اقتصادی، اعتیاد، بیکاری، ضعف ایمنی اماکن، بی‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه و هشدار‌های پلیسی و... عوامل مؤثر در افزایش سرقت‌هاست.

او گفت: برای کسی که مال سرقتی را خریداری کرده یا به هر نحوی در فروش آن دخیل بوده، قانون‌گذار مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر گرفته است. شهروندان از خرید اموال بدون فاکتور یا دارای قیمت غیرمعقول خودداری کنند و در صورتی که فرد اطلاعی از سرقتی بودن مال نداشته باشد، مجازاتی برای خریدار وجود ندارد.

قاسمی افزود: مال‌باخته در صورت مواجهه با سرقت در قدم اول می‌بایست با پلیس تماس بگیرد؛ در قدم‌های بعدی باید صحنه را حفظ کرده، تصاویر دوربین‌ها را دریافت و تمام اطلاعات را در اختیار پلیس قرار دهد. سرقت پلاک خودرو را نیز در همان لحظه‌ی اطلاع باید به پلیس اعلام کنند.