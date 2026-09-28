رادیو، روایتگر صدای مقاومت و حماسه ملت ایران شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مجموعه مستند رادیویی «صدای مقاومت» با موضوع شهدای دفاع مقدس سوم (جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی) به همت معاونت صدا و با حضور معاون صدا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیران شبکههای رادیویی و برنامهسازان در استودیو ۸ معاونت صدا برگزار شد.
احمد پهلوانیان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، سلامت و شهدای سه جنگ اخیر، اظهار کرد: یاد و نام امام شهیدان، امام راحل و همه بزرگمردانی که در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی جانفشانی کردند، همواره زنده خواهد ماند.
وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در پیروزیهای ملت ایران گفت: در همه نبردهایی که کشور پشت سر گذاشته، رهبری حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضور نیروهای نظامی و امنیتی و همراهی مردم، از عوامل مهم ایستادگی و موفقیت بوده است.
پهلوانیان افزود: ارتش سرافراز، فراجای غیور و مجموعههای اطلاعاتی و امنیتی با رشادت و شهادتطلبی، دستاوردهایی را رقم زدند که حاصل سالها مجاهدت و تلاش بود.
وی با تأکید بر نقش رسانه ملی در این مسیر تصریح کرد: رسانه ملی عنصر پیونددهنده همه این ظرفیتها بود؛ رسانهای که علاوه بر انتقال اخبار و اطلاعات، وظیفه داشت حضور مردم، اقتدار نیروهای مسلح و حقیقتهای میدان را به مخاطبان نشان دهد.
معاون صدا ادامه داد: در جنگهای اخیر، دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن رسانه ملی، صدای حقیقت را خاموش کند، اما تلاش و اخلاص کارکنان رسانه ملی باعث شد روایت درست از حماسه ملت ایران به گوش مردم برسد. قطعاً در آینده تاریخ درباره این دوران و نقشآفرینی ملت ایران سخن خواهد گفت.
امیرسرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیز در این مراسم با تأکید بر نقش رسانهها در ثبت تاریخ و انتقال فرهنگ مقاومت گفت: امروز اصحاب رسانه همپای سربازان و دیپلماتها در میدان حضور دارند و نقش مهمی در فرهنگسازی و تولید روایتهای ماندگار ایفا میکنند.
وی افزود: جنگ امروز، جنگ ارادهها و روایتهاست و ساخت پیام و روایت صحیح، نیازمند تخصص، هنر و خردمندی اهالی رسانه است تا نسل جوان با تاریخ و ارزشهای این سرزمین آشنا شود.
امیرسرتیپ اکرمینیا با اشاره به اهمیت روایتگری رسانهها در شرایط امروز اظهار کرد: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از کشور نقشآفرینی میکنند، اصحاب رسانه نیز در میدان روایت و تبیین حضور دارند و باید با تولید آثار ماندگار، واقعیتها و حماسههای ملت ایران را برای نسلهای آینده ثبت کنند. وی تأکید کرد: روایت صحیح از ایثار، مقاومت و فداکاریهای مردم و رزمندگان، بخشی از وظیفه مهم رسانه در حفظ سرمایههای تاریخی و فرهنگی کشور است.
در بخشی از این مراسم، پیام رییس رسانه ملی نیز برای حاضران قرائت شد؛ پیامی که بر اهمیت نقش رسانه در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید داشت.
در بخشی دیگر از این مراسم، احمدعلی رمضانی، مدیر امور ایثارگران رسانه ملی، با اشاره به تولید مستندهای رادیویی ویژه شهدای رسانه ملی گفت: این مجموعه با همکاری رادیو فرهنگ و امور ایثارگران سازمان در قالب ۲۵۰۰ دقیقه برنامه تولید شده و به روایت زندگی، خاطرات و مجاهدتهای شهدای رسانه ملی میپردازد.
در بخش دیگری از مراسم، قطعهای نمایشی با موضوع میناب توسط هنرمندان نمایش رادیو اجرا شد و همچنین پخش کلیپی از رهبر شهید، یاد و خاطرات ایشان را برای حاضران زنده کرد.
در این مراسم، معاون صدا، سخنگوی ارتش و سایر مهمانان پیامی ازصدای مقاومت را روی پهپاد «آرش ۲» نوشتند تا به گوش جهانیان برسد. در پایان، از مجموعه مستند رادیویی شهدای دفاعمقدس سوم "صدای مقاومت" رونمایی شد و از خالقان آثار مستند شبکههای رادیویی با محوریت شهدای دفاعمقدس سوم تقدیر شد.
از جمله تقدیرشدگان میتوان به عوامل تولید مجموعه مستند «ایران» از شبکه رادیویی ایران، «آوای ماندگار»، «جان فدا» و «باور» از شبکه رادیویی نمایش، «شهیدان میناب» از شبکه رادیویی فرهنگ، «جان فدایان» از شبکه رادیویی تهران، «سی و شش سال و یک روز» از شبکه رادیویی جوان، «سنگر قلم» و «جان فدا» از شبکه رادیویی صبا، «عیار سرخ» و «ناو دنا» از شبکه رادیویی اقتصاد، «یاقوت» از شبکه رادیویی سلامت، «شهدای ورزشکار» از شبکه رادیویی ورزش، «حکایت جاودانگی» از شبکه رادیویی قرآن و مستندهای «شهید خرازی» و «خطیب» از شبکه رادیویی گفتوگو اشاره کرد.
منبع: روابط عمومی معاونت صدا