نشست مربوط به بررسی امکان و نحوه اتصال برخی ایستگاههای شبکه مترو تهران به خطوط ریلی حومه ای پایتخت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، یکی از راهکارهای خدمت‌رسانی جامع به شهروندان در قالب سیستم های حمل و نقل عمومی، اتصال خطوط ریلی شبکه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری است. به همین منظور موضوع مشخص شدن متولی پیگیری و اجرای طرح ساماندهی خطوط ریلی حومه‌ای کلانشهرها ، از چندی پیش مدنظر قرار گرفته که البته تعیین تکلیف آن مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی است تا مساله رسیدگی به مترو شهرهای اقماری کلانشهرهای کشور به طور قانونمند و شفاف پیگیری شود.

در مورد کلانشهر پایتخت، این امر تا حدودی وارد مرحله مطالعات امکان سنجی شده تا با پشت سر گذاشتن مقدمات موضوع ساماندهی خطوط ریلی حومه تهران، طرح مذکور هرچه سریعتر وارد فاز اجرا شود.

با مطالعات صورت گرفته، امکان اتصال خطوط ریلی شهرهای حومه ای و همچنین راه آهن سراسرس از طریق برخی ایستگاههای شبکه مترو تهران (خطوط اکسپرس یا عادی) به شبکه حمل و نقل عمومی درون شهری وجود داشته و این امر به معنای هم افزایی حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری است که نیاز به استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای مسافران شهرهای دیگر را برطرف می سازد.

گفتنی است اغلب نقاطی که برای اتصال خطوط راه آهن درون شهری و برون شهری مورد مطالعه قرار گرفته است، مربوط به خطوط جدید شبکه مترو تهران است چرا که امکان ایجاد سکوی مشترک بین ایستگاههای این خطوط و خطوط راه آهن حومه ای پایتخت سهل الوصول تر خواهد بود.

برچسب ها: مترو ، پایتخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
از شهرداری تهران تقاضا میکنم با توجه به گسترش کافی مترو در تهران تجهیزات لازم رو برای کمک به سایر شهرها مثل فردیس ملارد اندیشه و شهریار فراهم کنن خط مترو پل فردیس تا ملارد 30 ساله در حد مطالعه مونذه و هرکس فقط یه مشت وعده پوچ و بی معنی میده خداوند خیرتون بده
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Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۹:۳۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
فعلا که خیلی از مناطق تهران حتی یک ایستگاه مترو ندارند و خطوط مترو از این مناطق عبور نمی کند. مخصوصا منطقه 21 تهران که محرومترین منطقه تهران هست و داخل خط مترو و بی آر تی عبور نمی کند. البته بر روی کاغذ قرار است تا 15 سال آینده خط 11 مترو از آن عبور کند. به عمر ما که قد نمیده انشالله شما باشید و ببینید
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Canada
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
ترافیک اتوبان و جاده های ماشین رو این شهرک‌ها وحشتناک است .
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Canada
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
خیلی خوب میشه که به شهرک های شهریار و اندیشه و ملارد و فردیس با خطوط ریلی متصل شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
شهر اندیشه سالهاس داره مطالعه میشه ک از طریق راه اهن وصل بشه ب تهران اما بعد از چندین سال هیچ اتفاقی نیفتاده
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