باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا از اول خرداد ۱۴۰۵ و بر اساس مصوبات اعلام‌شده از طریق روزنامه رسمی و ریاست قوه قضاییه راه‌اندازی شده است.

وی افزود: اسنادی که از اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده‌اند و همچنین اسنادی که از اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد توسط اداره ثبت اسناد صادر می‌شوند، در صورتی که اشخاص نسبت به آنها ادعایی داشته باشند، امکان ثبت این ادعا در سامانه ثبت ادعا فراهم شده است.

هاشمی تصریح کرد: در خصوص عموم مردم و ادعا‌های مربوط به اراضی و املاکی که پیش از این تاریخ وجود داشته یا املاک فاقد سند رسمی، اطلاع‌رسانی لازم به‌زودی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر نیز امکان اخذ سند مالکیت برای املاک دارای اسناد عادی وجود دارد و مردم می‌توانند از ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی استفاده کنند.

تعیین تکلیف اسناد عادی از مسیر قانونی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: مالکان اراضی کشاورزی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی می‌توانند از طریق سامانه مربوط، ثبت‌نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کنند.

هاشمی افزود: پرونده‌ها در هیئت‌های مربوط بررسی می‌شوند و پس از انجام رسیدگی‌های لازم، رأی مقتضی صادر خواهد شد. در صورت صدور رأی مثبت نیز آگهی منتشر می‌شود و چنانچه اعتراضی وجود نداشته باشد، سند مالکیت از طریق اداره ثبت صادر خواهد شد.

وی درباره روستا‌های نیز اظهار کرد: برای روستا‌های دارای طرح هادی و روستا‌های بیش از ۲۰ خانوار، با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ظرفیت قانون الحاق مواد به قانون ساماندهی استفاده شده است.

وی یادآور شد: بنیاد مسکن مکلف است نسبت به تهیه و تولید نقشه و نقشه‌برداری اقدام کرده و با تشکیل پرونده، موضوع را در هیئت‌های مستقر در ادارات ثبت مطرح کند. این هیئت‌ها متشکل ازمقام قضایی، رئیس بنیاد مسکن و رئیس ثبت اسناد هستند و مدارک و مستندات را بررسی ونسبت به صدور رای اقدام و پس از انتشارآگهی عدم وصول اعتراض، امکان صدور سند مالکیت برای بافت مسکونی روستا‌ها نیز امکانپذیر خواهد بود.

راه سند برای شهر‌های کوچک و اراضی کشاورزی

هاشمی با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان کرد: بر اساس همین قانون، برای شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر نیز راه و شهرسازی مکلف به اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی بوده و بنابراین برای اسناد عادی نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی افزود: علاوه بر موارد فوق براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای اراضی کشاورزی وروستا‌های دارای طرح هادی امکان صدور سند منوط به ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا فراهم گردیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور که با آنها قرارداد پیمانکاری منعقد می‌کنند، اطلاع‌رسانی و اعلان عمومی انجام دهند، نقشه اراضی کشاورزی را تهیه نسبت به جمع اوری مستندات اقدام در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند.

وی تصریح کرد: از زمان در در سامانه ثبت ادعا، اگر به مدت ۶ ماه اعتراضی در سامانه وصول نشود، امکان ادامه فرآیند قانونی صدور سند فراهم خواهد شد و در حال حاضر نیز در هفت شهرستان، جهاد کشاورزی قرارداد‌ها را منعقد کرده و برنامه‌ریزی لازم در این زمینه انجام شده است.

هاشمی افزود: در اجرای همین تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، بنیاد مسکن نیز می‌تواند علاوه بر ظرفیت قانون الحاق و نوادی به قانون ساماندهی، برای روستا‌های دارای طرح هادی نسبت به تهیه نقشه، مستندسازی مدارک، ثبت آنها و بارگذاری در سامانه ثبت ادعا اقدام کند و در صورت نبود اعتراض در سامانه، اداره ثبت برای صدور سند اقدام خواهد کرد.

ظرفیت‌های قانونی برای تبدیل سند عادی به رسمی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تأکید کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد راه‌های قانونی برای تعیین تکلیف اسناد عادی و تبدیل آنها به سند مالکیت فراهم شده است.

هاشمی گفت: در حال حاضر نیز اشخاص می‌توانند ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند، اما آن فرصت دو ساله‌ای که قانونگذار برای انجام اقدامات قانونی، از جمله تعیین تکلیف مالکیت، تنظیم سند رسمی یا پیگیری ادعا در مراجع قضایی پیش‌بینی کرده است، از زمانی محاسبه خواهد شد که موضوع از سوی معاون اول قوه قضاییه و سازمان ثبت اعلام شود.

هشدار جدی درباره «سیماک» و کد یکتا

دبیر کارگروه راهبری قانون الزام استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مطرح‌شده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، نسبت به برداشت اشتباه برخی افراد از عملکرد سامانه «سیماک» هشدار داد.

هاشمی اظهار کرد: با توجه به اینکه سامانه سیماک در گذشته موجبات سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده بود و اکنون نیز سامانه ثبت ادعا به‌عنوان سامانه سراسری توسط سازمان ثبت ایجاد شده و اشخاص می‌توانند ادعای خود را در آن ثبت کنند، متأسفانه یک اشتباه در حال شکل‌گیری است.

وی تصریح کرد: بعضی افراد تصور می‌کنند دریافت کد یکتا در سامانه سیماک به معنای ثبت ادعای آنهاست، در حالی که چنین نیست.

هاشمی صراحتاً اعلام کرد: سامانه سیماک بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال کارکرد خود را ازدست داده است و اشخاص باید از ثبت ادعا و دریافت کد یکتا در سیماک خودداری نمایند.

وی تأکید کرد: اگر فردی ادعایی دارد، باید آن را صرفاً در سامانه ثبت ادعا، که به سامانه ثبت اسناد غیررسمی نیز معروف است، بارگذاری و ثبت کند.

از ثبت ادعا تا صدور سند مالکیت

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان گفت: اطلاعات و ادعا‌هایی که مردم در سامانه ثبت ادعا ثبت می‌کنند، وارد فرآیند قانونی ادارات ثبت خواهد شد و ادارات ثبت نیز با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده، نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی و ادعا‌های اشخاص اقدام خواهند کرد.

وی افزود: همچنین از ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی برای تولید و صدور سند مالکیت مردم استفاده خواهد شد.