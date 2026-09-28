باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمید زینالی عضو کمیته ملی هاری در حاشیه همایش ملی روز جهانی هاری گفت: کنترل هاری فقط توسط یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و با توجه به ضرورت کاهش مرگ‌ومیر انسانی ناشی از این بیماری، کمیته ملی هاری تشکیل و سند ملی حذف مرگ انسانی ناشی از هاری منتقله از سگ تا سال ۱۴۰۹ تدوین شده است.

وی افزود: این سند با هدف هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مختلف و انتخاب مؤثرترین اقدامات برای کنترل بیماری تدوین شده و از قابلیت پایش عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی برخوردار است.

زینالی ادامه داد: در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت سگ‌های بلاصاحب و پرسه‌زن کشور در دست نیست و برآوردهای اولیه، جمعیت این سگ‌ها را بین دو تا سه میلیون قلاده نشان می‌دهد که البته این عدد قطعی نیست.

عضو کمیته ملی هاری افزود: برای دستیابی به برآورد دقیق‌تر، یک مطالعه تحقیقاتی با همکاری استادان دانشگاه و سازمان دامپزشکی کشور در پنج منطقه اقلیمی و جغرافیایی انجام می‌شود تا جمعیت سگ‌های بلاصاحب و پرسه‌زن در کشور با دقت بیشتری برآورد و نتایج آن به کل کشور تعمیم داده شود.

وی درباره وضعیت واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌دار بیان کرد: سگ‌های خانگی به صورت سالانه علیه هاری واکسینه می‌شوند و حدود ۸۵۰ هزار قلاده سگ گله و صاحب‌دار نیز در کشور تحت پوشش برنامه واکسیناسیون سازمان دامپزشکی قرار دارند.

زینالی افزود: بخشی از واکسن مورد نیاز سگ‌های گله و صاحب‌دار توسط انستیتو پاستور ایران تولید و بخش دیگر از طریق واردات تامین و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی شده است ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد.

به گفته این مقام مسئول، انستیتو پاستور ایران در سال ۱۴۰۵ تولید و تحویل ۵۰۰ هزار دوز واکسن هاری برای سگ‌ها را هدف‌گذاری کرده است که می‌تواند سهم تولید داخل در تأمین واکسن مورد نیاز کشور را افزایش دهد.

وی آموزش و کاهش موارد گزش را از دیگر محورهای مهم برنامه کنترل هاری در این سند عنوان کرد و اذعان داشت: بخش قابل توجهی از گزش‌ها در جمعیت و به‌ویژه کودکان رخ می‌دهد و برای کاهش موارد گزش، همکاری صداوسیما و رسانه‌ها، آموزش و پرورش و سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است.

زینالی ادامه داد: همزمان با اجرای برنامه واکسیناسیون، پایش و مستندسازی اقدامات نیز انجام می‌شود تا اطلاعات دقیق‌تری از جمعیت سگ‌ها و میزان پوشش واکسیناسیون در مناطق، شهرها و استان‌های مختلف به دست آید و مبنای برنامه‌ریزی سال‌های آینده قرار گیرد.

وی درباره منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه واکسیناسیون ۷۰ درصد سگ های پرسه زن گفت: هزینه واکسیناسیون ۷۰ درصد سگ‌های بلاصاحب و پرسه‌زن، به استفاده از واکسن تولید داخل یا وارداتی بستگی دارد، اما برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه واکسن، عملیات اجرایی و سایر اقدامات به ازای هر سگ حدود چهار دلار است.

زینالی گفت: با توجه به برآورد جمعیت دو تا سه میلیون سگ پرسه‌زن در کشور، منابع مورد نیاز بر اساس تعداد واقعی سگ‌ها محاسبه خواهد شد، اما این هزینه در مقایسه با هزینه‌های پیشگیری و درمان موارد انسانی رقم قابل توجهی نیست و با کاهش موارد بیماری در سال‌های آینده، هزینه‌های برنامه نیز کاهش خواهد یافت.