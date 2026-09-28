جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: امنیت «محله محور»، اتحاد و همدلی مردم در کنار اقتدار نیروهای مسلح ایران، دشمنان آمریکایی و صهیونی را در جنگ‌های تحمیلی اخیر بر علیه کشورمان ناکام گذاشت و ترفندهای آنها را یکی بعد از دیگری خنثی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار سرتیپ دوم جواد جهانشیری روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی گناباد افزود: دشمنان در استمرار توطئه های خود،‌در جنگ های تحمیلی اخیر طی سالجاری و سال قبل با شیوه های مختلف با همراهی عوامل سرسپرده خود و افراد سلطنت طلب به دنبال ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بودند که ناکام ماندند.

وی تصریح کرد: با هوشیاری رهبر شهید انقلاب و بعد از شهادت معظم له، با درایت سومین رهبر انقلاب و با شرکت پرشور و میدانی مردم در صحنه دفاع از دستاوردهای این نظام و اقتدار نیروهای مسلح در ۲۱۰ شب و طی ۳۰ هفته گذشته با وجود جنگ سخت نه تنها وضعیت کشورمان بحرانی نشد، بلکه خط بطلانی بر ترفندهای معاندان کشیده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ادامه داد: با وجودی که شهادت رهبر شهید انقلاب و دانشمندان و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مصیبت بزرگی برای کشور ما بود ولی جنگهای تحمیلی اخیر دشمنان آمریکایی و صهیونی بر علیه ایران اسلامی دستاوردهایی هم به دنبال داشت که از جمله آنها می توان به چالاکی در تصمیم گیری و سرعت در فرماندهی میدان نبرد مقابله با دشمنان و متجاوزان اشاره کرد.

جهانشیری گفت: در کنار حضور میدانی و تاثیر گذار مردم در ۲۱۰ شب گذشته در تجمع حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و بیعت با سومین رهبر انقلاب، ثبت نام افزون بر ۳۱ میلیون جان فدا برای دفاع از کشورمان دیگر دستاورد مهم به شمار می رود و امنیت محله محور حاصل تعامل و همراهی بخشهای مختلف و آحاد مردم در همراهی با این نظام است.

برچسب ها: سپاه ، نیروهای مسلح
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