فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "جواد رفیعی" در تشریح این خبر، گفت: مرزداران جنوب سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی و اجرای تاکتیک‌های مؤثر عملیاتی علیه قاچاقچیان، موفق شدند از خروج مقادیر قابل توجهی مواد سوختی قاچاق از کشور جلوگیری کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌های موفقیت آمیز توسط دریابانان، اظهار داشت: مأموران طی یک عملیاتی ضربتی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند ضمن توقیف پنج دستگاه شناور سبک و سنکین، و دستگیری نه قاچاقچی، مقدار ۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

سردار "رفیعی" تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع ذی صلاح شد.

منبع فراجا