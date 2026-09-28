باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش «النجباء» عراق در گفتوگو با «المیادین پلاس» تاکید کرد که تصمیم دولت این کشور برای جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاههای این کشور، «تسلیم شدن در برابر قلدری آمریکا» است.
شیخ الاسدی در گفتوگویی اختصاصی از «مقامات مسئول عراقی» خواست در تصمیم مربوط به پروازهای ایرانی تجدیدنظر کنند. او هشدار داد در صورت تجدیدنظر نکردن در این تصمیم، «تحرکات مردمی و فشار برای ایجاد تغییر» شکل خواهد گرفت.
الاسدی تاکید کرد عراق باید «بر سرنوشت خود مسلط و در تصمیمهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود آزاد باشد».
او افزود: «اگر عراق بتواند خودش را اداره کند و مانع دخالت آمریکا در تصمیمهایش شود، در آن صورت توجیهات مقاومت از بین خواهد رفت.»
او فاش کرد که ایجاد یک یگان متشکل از عراقیها توسط آمریکاییها را رصد کردهاند که ماموریت آن انجام ترورهاست و افزود: «این یگان زیر رصد ماست.»
الاسدی اضافه کرد: «برخی شخصیتهای امنیتی در این طرح آمریکایی برای ایجاد فتنه مشارکت داشتند که شناسایی و طرح آنها خنثی شد.» او گفت: «ما طرح آمریکا برای ایجاد اختلاف میان خودمان و نیروهای امنیتی از طریق یک طرف ثالث را کشف کردیم.»
وی افزود: «زمانی که نیروهای اشغالگر آمریکایی ۱۵۰ هزار سرباز در عراق داشتند، با آنها مقابله کردیم و با ابزارهای ساده شکستشان دادیم، اکنون میگوییم مقاومت پایان نمییابد، بلکه نخستین گامها برای شکست واشنگتن را برداشته است.»
شیخ الاسدی گفت کاردار آمریکا «از طریق یکی از سیاستمداران تلاش کرد با ما ارتباط برقرار کند و خواستار دیدار با ما شد». او افزود: «آمریکاییها طرحها و مشوقهایی را در ازای کنار گذاشتن سلاح راهبردی خود که بُرد آنها به اسرائیل میرسد، به ما پیشنهاد کردند، اما ما آن را نپذیرفتیم.»
الاسدی درباره رابطه این جنبش با علی الزیدی، نخستوزیر عراق گفت این رابطه «خوب» است و افزود: «چندین بار با او دیدار کردهایم و معتقدیم مشکل در مشاوران اوست.» وی تاکید کرد آنچه جنبش از دولت میخواهد این است که «از اهرمهای فشاری که عراق در اختیار دارد، از جمله اهرم مقاومت، استفاده کند.»
دو روز پیش نیز محمد کاظم آلصادق، سفیر ایران در عراق، از احتمال اعلام تصمیم جدید درباره پروازهای ایران به عراق در آینده نزدیک خبر داده بود.
بسته شدن فرودگاههای عراق به روی پروازهای ورودی و خروجی ایران، بهویژه فرودگاه نجف اشرف، موجی از اعتراضها را از سوی برخی نهادهای رسمی، گروههای سیاسی و مرجعیت در عراق به دنبال داشت. این طرفها خواستار عقبنشینی از این تصمیم و مخالفت با فشارهای واشنگتن شدند.
در همین زمینه، دفتر علی الزیدی اعلام کرد دولت عراق در حال انجام گفتوگوی مستقیم با واشنگتن برای مستثنی کردن برخی فرودگاهها از اقدامات صادرشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در هشتم سپتامبر جاری، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را در چارچوب کارزار خود برای منزوی کردن صنعت هوانوردی ایران از نظام مالی جهانی تحریم و اعلام کرده بود هر کشوری که به ایران خدمات هوانوردی ارائه دهد نیز مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
منبع: المیادین