معاون توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی از وضعیت نامساعد صنعت گردشگری کشور به دلیل کاهش قابل توجه گردشگران خارجی در ایران به دلیل شرایط جنگ گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدمصطفی فاطمی، معاون توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی در گفت‌و‌گو با رادیو ایران درباره صنعت گردشگری و سهم آن در ارزآوری گفت: امسال هفته گردشگری به نام «هوش مصنوعی و گردشگری دیجیتال» برای بازطراحی صنعت گردشگری نام‌گذاری شده است. این موضوع با این هدف انجام شده که یک تغییر ماهوی در گردشگری به وجود بیاید. در کشور ما صنعت گردشگری می‌تواند نقش اصلی در ارزآوری داشته باشد. در شرایطی که ما با بحران‌های متعدد مواجه هستیم، اگر برای بازطراحی این حوزه عزم جدی داشته باشیم، می‌توانیم حتی با کشور‌های همسایه نیز تغییری در بازار‌های هدف گردشگری به وجود بیاوریم و ارزآوری کنیم.

فاطمی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور آیا گردشگران خارجی هم داریم؟ گفت: تعداد گردشگران خارجی بسیار کم شده است و فقط تردد‌های مرزی در حال انجام است. به نسبت سال‌های گذشته ما با کمترین میزان گردشگران خارجی مواجه هستیم. این تعداد می‌تواند افزایش پیدا کند، اگر ثبات نسبی را داشته باشیم و بتوانیم تا اطلاع ثانوی از مرز‌های زمینی استفاده کنیم. تعداد محدودی از مرز‌های هوایی باز است و امکان تردد کمتر است. اما در مرز‌های زمینی تردد بیشتری در حال انجام است.

معاون توسعه گردشگری داخلی با بیان اینکه اکنون بیشتر گردشگری داخلی در حال انجام است، گفت: تقریباً نیمه شمالی کشور با حجم قابل توجهی از مسافر مواجه است. در مقابل، نیمه جنوبی کشور بیشتر از هفت ماه متوقف است و از حیث پذیرش مسافر فعالیت ندارد. رویکرد ما در نیمه دوم سال این است که بتوانیم گردشگری جنوب را با ظرفیت‌های موجود راه بیندازیم. البته اکنون اولویت ما حفظ امنیت مسافران است. در شرایطی که امنیت مسافران برقرار شود، می‌توانیم برنامه سفر‌های جنوب را آغاز کنیم.