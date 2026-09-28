رئیس کل دادگستری استان یزد از تایید حکم متهم پرونده قتل دو نوجوان یزدی در دیوان عالی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: این فرد در دی‌ماه سال گذشته پس از قتل دو نوجوان یزدی از محل متواری شده بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات و فراجا، در تهران شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: پس از دستگیری متهم، با قید فوریت در بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب یزد تحقیقات انجام و پس از تکمیل فرایند، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی، استماع اظهارات شکات، متهم و وکیل وی، بررسی مستندات پرونده و انجام تشریفات قانونی، متهم را از بابت آدم‌ربایی و مخفی کردن افراد همراه با ایراد آسیب بدنی، ایراد جرح عمدی با چاقو، قدرت‌نمایی با سلاح سرد، قتل عمدی دو مرد مسلمان و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه مجرم شناخت.

وی ادامه داد: بر اساس رأی صادره، متهم به قصاص نفس محکوم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به سوابق متعدد کیفری متهم گفت: مطابق نظریات و سوابق موجود در پرونده و همچنین گزارش‌های پزشکی قانونی در سال‌های گذشته، هیچ‌گونه اختلال عمده روانی مؤثر بر قوه تمییز، تشخیص و مسئولیت کیفری متهم احراز نشده و بر همین اساس دادگاه متهم را دارای مسئولیت کیفری کامل تشخیص داده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: پس از صدور رای در شعبه اول کیفری یک استان یزد از سوی وکیل متهم در مهلت قانونی تقاضای فرجام خواهی از دیوان عالی کشور صورت گرفت، اما در ادامه با توجه به تسلیم شدن محکوم علیه نسبت به رای صادره و با نظر قضات دیوان عالی کشور، فرجام خواهی رد و رای شعبه اول کیفری یک استان تایید شده است.