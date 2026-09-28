دادگاه نظامی دستور آزادی نقاء حامد، خبرنگار فلسطینی-آمریکایی شبکه پرس تی‌وی، را پس از حدود دو هفته بازداشت در زندان دامون، صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بازداشت غیرقانونی نقاء حامد، خبرنگار پرس تی‌وی در کرانه باختری، که ۲۴ شهریور، درحالی‌که از یک ایست بازرسی در تقوع، حوالی بیت‌لحم عبور می‌کرد، توسط نیرو‌های امنیتی اسرائیل متوقف و بازداشت شد، دادگاه نظامی «سالم» در روز دوشنبه ۶ مهر، حکم آزادی وی را صادر کرد.

بازداشت وی پیش‌تر دو بار تمدید شده و در این مدت، اقدام رژیم صهیونیستی، اعتراضات اشخاص حقیقی و نهاد‌های حقوقی و متولیان دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، چون شبکه پرس تی‌وی، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، مرکز فلسطینی توسعه و آزادی‌های رسانه‌ای (مدى)، سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین و... را نیز برانگیخته بود.

منبع: پرس تی‌وی

برچسب ها: پرس تی وی ، خبرنگار
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