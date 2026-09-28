حکایت تبدیل شدن گروهی کوچک به یک جریان ضد استکباری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u06a9\u0631\u0645 \u0645\u0634\u062a\u0627\u0642\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u06af\u0641\u062a: \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0644 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af\u200c\u0632\u062f\u0647 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0639\u0635\u0631 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n