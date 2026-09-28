باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حکایت تبدیل شدن گروهی کوچک به یک جریان ضد استکباری + فیلم

حزب الله لبنان در طول تاریخ خود توانست به یک جریان بزرگ ضد استکباری تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - الله‌کرم مشتاقی، کارشناس مسائل لبنان در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: حزب‌الله از دل لبنان جنگ‌زده برخاست و به یکی از مهم‌ترین جریان‌های ضد استکباری عصر تبدیل شد.

مطالب مرتبط
حکایت تبدیل شدن گروهی کوچک به یک جریان ضد استکباری + فیلم
young journalists club

چرا دولت لبنان به دنبال خلع سلاح حزب الله است؟ + فیلم

حکایت تبدیل شدن گروهی کوچک به یک جریان ضد استکباری + فیلم
young journalists club

لحظه فرار سربازان اشغالگر اسرائیلی از پهپاد حزب‌الله + فیلم

حکایت تبدیل شدن گروهی کوچک به یک جریان ضد استکباری + فیلم
young journalists club

اولین عملیات موشکی حزب‌الله تنها چند ساعت پس از شهادت سیدحسن‌نصرالله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رزمایش «جانفدا» کابوس شبکه اسرائیلی اینترنشنال شد! + فیلم
۷۱۱

رزمایش «جانفدا» کابوس شبکه اسرائیلی اینترنشنال شد! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سناتور آمریکایی از تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن برای مردم آمریکا + فیلم
۴۳۵

روایت سناتور آمریکایی از تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن برای مردم آمریکا + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم
۴۲۴

تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
 روایت دردناک خبرنگار شبکه العربی از آغاز سال تحصیلی در میناب + فیلم
۴۱۵

 روایت دردناک خبرنگار شبکه العربی از آغاز سال تحصیلی در میناب + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم
۳۱۹

آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha