قطر وضعیت اضطراری در تحویل محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده به خریداران آسیایی و اروپایی را یک ماه دیگر تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت ایتالیایی «ادیسون» امروز دوشنبه اعلام کرد که «قطر انرژی» نمی‌تواند محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) توافق‌شده با این شرکت را تا اوایل دسامبر آینده تحویل دهد.

این شرکت در نامه‌ای که در پلتفرم اختصاصی مسئولان بازار انرژی ایتالیا منتشر کرد، اعلام کرد که ۶ محموله اضافی گاز طبیعی مایع‌شده نیز تحت تاثیر تعلیق تحویل قرار خواهند گرفت.

در همین حال، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد که قطر وضعیت «شرایط خارج از کنترل» در تحویل محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده به خریداران در آسیا و اروپا را یک ماه دیگر تمدید کرده است.

اختلال در صادرات گاز مایع قطر از ماه مارس و در پی تشدید درگیری‌ها و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز آغاز شد و قطر انرژی از آن زمان به‌طور دوره‌ای وضعیت «شرایط خارج از کنترل» را تمدید کرده است. در اواخر اوت، ادیسون اعلام کرد ۲۹ محموله تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند که معادل حدود ۳.۸ میلیارد مترمکعب گاز است.

قطر پیش از بحران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز مایع جهان بود و اختلال در صادرات آن، بازار‌های اروپا و آسیا را تحت فشار قرار داده است. قطر انرژی همچنین اعلام کرده آسیب به تاسیسات راس لفان و محدودیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، روند بازگشت صادرات به سطح عادی را با چالش مواجه کرده است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که خریداران اروپایی و آسیایی برای جبران کاهش محموله‌های قطری به دنبال منابع جایگزین هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: گاز قطر ، گاز مایع
خبرهای مرتبط
پاکستان با هماهنگی ایران محموله گاز قطر را از تنگه هرمز عبور داد
قطر حدود ۱۷ درصد از درآمد صادرات گاز طبیعی مایع خود را از دست داده است
قطر انرژی: ما مقدار بسیار کمی گاز تولید می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای اکسیوس: ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه ایران است
ترامپ: هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجی‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند
پروازهای شرکت هواپیمایی عراق به ایران از سر گرفته شد
امارات دیدار «محمد بن زاید» با نتانیاهو را تأیید کرد
انصارالله: عربستان طی ۲۴ ساعت ۳۸ حمله هوایی و موشکی انجام داد
معاون رئیس اف‌بی‌آی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
مقام آمریکایی: بدون حل مسائل هسته‌ای توافقی با ایران حاصل نمی‌شود
پوتین: انتخابات مشروعیت همه نهاد‌های حاکمیتی روسیه را تأیید کرد
دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام عملی برای مقابله با تبعیض نژادی شد
عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از باب‌المندب طی پنج روز
آخرین اخبار
امارات دیدار «محمد بن زاید» با نتانیاهو را تأیید کرد
ترامپ: هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجی‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند
پروازهای شرکت هواپیمایی عراق به ایران از سر گرفته شد
معاون رئیس اف‌بی‌آی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
انصارالله: عربستان طی ۲۴ ساعت ۳۸ حمله هوایی و موشکی انجام داد
مقام آمریکایی: بدون حل مسائل هسته‌ای توافقی با ایران حاصل نمی‌شود
پوتین: انتخابات مشروعیت همه نهاد‌های حاکمیتی روسیه را تأیید کرد
ادعای اکسیوس: ترامپ در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه ایران است
دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام عملی برای مقابله با تبعیض نژادی شد
عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از باب‌المندب طی پنج روز
روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا پایان اکتبر تمدید می‌کند
کالاس: پروتکل امنیتی اضطراری اتحادیه اروپا نباید موازی ناتو باشد
ادعای اسرائیل درباره ترور تامین کننده مالی حماس
آغاز صادرات نفت عربستان از خط لوله شرق به غرب
واشنگتن‌پست: پایگاه‌های نظامی آمریکا دیگر در برابر حملات موشکی امن نیستند
کره جنوبی کاردار اوکراین را در اعتراض به افشای انتقال اسرای کره شمالی احضار کرد
میانجیگران امروز یا فردا با مقام‌های ایران و آمریکا گفت‌و‌گو می‌کنند
نوآوری ماده‌ای که از انرژی نور برای تصفیه هوا استفاده می‌کند
بن گویر یهودیان را صاحب مسجدالاقصی خواند
قطر وضعیت اضطراری مربوط به محموله‌های گاز را تمدید کرد
اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های روسیه را گسترش داد
النجباء: با پایان دخالت آمریکا، مقاومت توجیهی ندارد
سیل در مرکز هند بیش از ۸۰ کشته بر جا گذاشت
مصر: از جنگ علیه ایران خیلی آسیب دیده‌ایم
پول‌پاشی انتخاباتی جمهوری‌خواهان برای نجات کرسی‌های «امن»
آلمان نظارت بر سفارت روسیه در برلین را تشدید کرد
افزایش قیمت نفت، بازار‌های جهانی را تحت فشار قرار داد
سیل در بانکوک ۷۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد
بحران انرژی در اروپا؛ بروکسل خواستار کاهش اجباری مصرف گاز و برق شد
بازرسی جنجالی صهیونیست‌ها در هلند برای کشف کالا‌های شهرک‌نشینان