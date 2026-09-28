باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت ایتالیایی «ادیسون» امروز دوشنبه اعلام کرد که «قطر انرژی» نمیتواند محمولههای گاز طبیعی مایعشده (LNG) توافقشده با این شرکت را تا اوایل دسامبر آینده تحویل دهد.
این شرکت در نامهای که در پلتفرم اختصاصی مسئولان بازار انرژی ایتالیا منتشر کرد، اعلام کرد که ۶ محموله اضافی گاز طبیعی مایعشده نیز تحت تاثیر تعلیق تحویل قرار خواهند گرفت.
در همین حال، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد که قطر وضعیت «شرایط خارج از کنترل» در تحویل محمولههای گاز طبیعی مایعشده به خریداران در آسیا و اروپا را یک ماه دیگر تمدید کرده است.
اختلال در صادرات گاز مایع قطر از ماه مارس و در پی تشدید درگیریها و اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز آغاز شد و قطر انرژی از آن زمان بهطور دورهای وضعیت «شرایط خارج از کنترل» را تمدید کرده است. در اواخر اوت، ادیسون اعلام کرد ۲۹ محموله تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتهاند که معادل حدود ۳.۸ میلیارد مترمکعب گاز است.
قطر پیش از بحران یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع جهان بود و اختلال در صادرات آن، بازارهای اروپا و آسیا را تحت فشار قرار داده است. قطر انرژی همچنین اعلام کرده آسیب به تاسیسات راس لفان و محدودیت عبور کشتیها از تنگه هرمز، روند بازگشت صادرات به سطح عادی را با چالش مواجه کرده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که خریداران اروپایی و آسیایی برای جبران کاهش محمولههای قطری به دنبال منابع جایگزین هستند.
منبع: المیادین