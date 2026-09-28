باشگاه خبرنگاران جوان - در نتیجه پیگیری‌های مستمر، درخواست عضویت ساترا به‌عنوان عضو وابسته اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) به تصویب شورای اداری این اتحادیه رسید و عضویت ساترا از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ رسمیت پیدا کرد.

این دستاورد، گامی مهم در توسعه حضور و تعاملات بین‌المللی ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه و ظرفیت‌سازی برای ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های تخصصی این اتحادیه محسوب می‌شود.

معرفی ساترا در فهرست اعضای ABU و نشریه فصلی ABU News نیز می‌تواند به افزایش شناخت و دیده‌شدن حرفه‌ای ساترا در فضای رسانه‌ای و تنظیم‌گری بین‌المللی کمک کند. از طرفی، این عضویت می‌تواند ابزار مؤثری برای معرفی ظرفیت‌ها، مأموریت و جایگاه حرفه‌ای ساترا در فضای جهانی و تقویت تعاملات نهادی با شبکه‌های تخصصی بین‌المللی باشد.

همچنین در دوره‌های بازنگری تصمیمات و محدودیت‌های اتحادیه اروپا نسبت به ساترا، از جمله در موضوع تحریم‌ها، به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های تعامل و ارائه تصویر دقیق‌تر از جایگاه و کارکرد ساترا مورد استفاده قرار گیرد.

این موفقیت را می‌توان یکی از نتایج ملموس و قابل توجه ساترا در مسیر توسعه همکاری‌های تخصصی، ارتقای شناخت جهانی و تقویت حضور مؤثرتر این سازمان تنظیم گر در مجامع بین‌المللی رسانه‌ای برشمرد.

منبع: ساترا