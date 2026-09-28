باشگاه خبرنگاران جوان - آرش اسدپور در نشست بررسی مسیر احداث قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ اصفهان و بزرگراه ۵۵ متری شهید آیت‌الله رئیسی در شیراز اظهار کرد: طرح‌های زیرساختی، به‌ویژه قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ اصفهان و محور ۵۵ متری شهید آیت‌الله رئیسی، از پیش‌نیاز‌های حیاتی توسعه پایدار، کاهش تصادفات، روان‌سازی ترانزیت کالا و مسافر و مدیریت مصرف سوخت در استان فارس و کلان‌شهر شیراز به شمار می‌روند و نگاه استانداری نیز بر توسعه همه‌جانبه است.

او با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال در منطقه دوکوهک افزود: خط قرمز صریح و شفاف مدیریت ارشد استان این است که در مسیر اجرای این پروژه‌ها حتی یک کارگر زحمتکش در معادن شن و ماسه منطقه بیکار نشود و فعالیت ماشین‌آلات و خطوط تولید بخش خصوصی نیز به دلیل اجرای این طرح‌ها متوقف نشود.

تداخل کمتر از یک درصدی آزادراه با اراضی معدنی

دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان فارس با تشریح دستاورد‌های فنی و بازنگری‌های کارشناسی انجام‌شده در مسیر پروژه گفت: بر اساس گزارش مشاور طرح، برخلاف برخی ابهامات اولیه، خوشبختانه هیچ‌گونه تداخلی با تأسیسات اصلی و سنگ‌شکن‌های معادن منطقه وجود ندارد.

اسدپور ادامه داد: بر اساس برآورد‌های نهایی، میزان تداخل آزادراه با اراضی معدنی کمتر از یک درصد وسعت معادن منطقه دوکوهک است و همین میزان تداخل نیز با پیش‌بینی دقیق تقاطعات و راه‌های دسترسی اختصاصی برای هر معدن برطرف شده است.

او اظهار کرد: با پیش‌بینی این دسترسی‌ها، تردد و اتصال بخش‌های مختلف هر معدن در مسیر آزادراه برقرار خواهد بود و فعالیت معدنی لحظه‌ای متوقف نخواهد شد.

تعامل با معدن‌داران برای اجرای پروژه

معاون حمل‌ونقل و ترافیک دفتر فنی استانداری فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود و ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران بخش خصوصی تصریح کرد: قانون پیش‌بینی‌های شفافی برای انتفاع عمومی و اجرای طرح‌های زیرساختی عام‌المنفعه دارد و تلاش ما این است که ضمن کاهش هزینه‌های طرح، تعاملی دوسویه میان پیمانکاران پروژه و فعالان معدنی شکل گیرد.

او در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط، فعالان بخش خصوصی و معدن‌داران منطقه گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان استانداری، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل راه و شهرسازی، مجری آزادراه و شهرداری شیراز، شاهد همدلی و نگاه توسعه‌گرایی هستیم که می‌تواند زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از این محور حیاتی را فراهم کند.

منبع: استانداری فارس