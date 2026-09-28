قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۶ مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۶ مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۳،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۴ مهر
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۵ مهر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۳۱ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهر ۱۴۰۵
تولید لوازم خانگی ادامه دارد/ بازار درگیر رکود شد
اصناف در خط مقدم تأمین کالاهای اساسی/ دلیل گرانی کالاها چیست؟
پروازهای ایران‌ایر به استانبول تهران و مشهد برقرار است/ توقف پروازهای نجف و آذربایجان در پی محدودیت‌های خارجی
کشاورزی فراسرزمینی به کجا رسید؟
افزایش ۷ درصدی شکایت‌های بیمه‌ای در ۵ ماهه امسال
مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه تسویه می‌شود
پیگیری جدی برای رفع محدودیت‌های پروازی از طریق مراجع بین‌المللی/ شکایت ایران به ایکائو
تولید میوه‌های پاییز مطلوب است
بازگشت ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته پتروشیمی به مدار تولید/ ۹۰ درصد ارز پتروشیمی‌ها بازگشته است+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با مشارکت مردمی
تقویت پایانه‌های مرزی و مسیرهای ریلی برای عبور از محدودیت‌های دریایی دنبال شد
خودکفایی در تولید واکسن هاری با حمایت مالی امکان پذیر است
پیگیری جدی برای رفع محدودیت‌های پروازی از طریق مراجع بین‌المللی/ شکایت ایران به ایکائو
صرفه‌جویی یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طی ۴سال گذشته
حال وام مسکن خوب نیست/ بسته تشویقی تسهیلات وام بافت فرسوده در راه است +فیلم
۴۰ درصد بیماری هاری در کودکان است
ادامه جنگ برای آمریکا خسارت اقتصادی بیشتری دارد
بازگشت ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته پتروشیمی به مدار تولید/ ۹۰ درصد ارز پتروشیمی‌ها بازگشته است+ فیلم
رشد بیش از ۱۸۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۰ میلیون قلاده سگ و گربه در اختیار مردم است
خریداران شمش طلا تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند/ وجه الضمان هر شمش ۵ میلیارد تومان
روایت نیروگاه شهدای پاکدشت از روز‌های جنگ؛ پایداری در خط مقدم تولید برق
آغاز طرح ویژه بازآفرینی محله سیروس تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهر ۱۴۰۵
سالانه ۸.۵ میلیون دلار برای تامین واکسن و سرم هاری هزینه می‌شود
آغاز بازآفرینی محله‌محور در ۳۰ محله کشور
مکان‌یابی ۶۳ شهرک مسکونی دولتی در اطراف شهر‌ها
پرداخت تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای نوسازی صنایع
کاهش مصرف آب در تهران؛ ۵۰ درصد شهروندان تهرانی خوش‌مصرف هستند
پروازهای ایران‌ایر به استانبول تهران و مشهد برقرار است/ توقف پروازهای نجف و آذربایجان در پی محدودیت‌های خارجی
تولید میوه‌های پاییز مطلوب است
اجرای بازار بهره‌وری آب به کجا رسید؟
تعیین تکلیف ۳۴ همت کالا در نیمه نخست سال
تولید لوازم خانگی ادامه دارد/ بازار درگیر رکود شد
مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه تسویه می‌شود
افزایش ۷ درصدی شکایت‌های بیمه‌ای در ۵ ماهه امسال
کشاورزی فراسرزمینی به کجا رسید؟
اصناف در خط مقدم تأمین کالاهای اساسی/ دلیل گرانی کالاها چیست؟
برخی از پروازهای خارجی همچنان فعال است/گردشگری ایران با محدودیت پرواز متوقف نمی‌شود