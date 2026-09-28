باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضاییکوچی در نشست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به ضرورت گذار به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش ناترازیهای انرژی از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین اظهار کرد: استان فارس با بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز و بالاترین ساعات تابش سالانه، از ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور برخوردار است و در همین راستا، سلسله نشستهای تخصصی و پایش دقیق روند احداث و توسعه این پروژهها با حضور دستگاههای متولی و سرمایهگذاران بخش خصوصی بهطور منظم در دستور کار قرار دارد.
او افزود: توسعه متوازن زیرساختهای انرژی در استان نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط است و در همین راستا هماهنگیهایی میان دستگاههای اجرایی از جمله شرکت برق منطقهای فارس، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی و فرمانداریهای شهرستانها انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: تسهیل فرآیند تخصیص و واگذاری اراضی مناسب، حل موانع اداری و تسریع در اتصال نیروگاهها به شبکه سراسری، از اولویتهای اصلی در حوزه مدیریت زیرساختهای استان به شمار میرود.
رضاییکوچی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه تولید انرژی پاک اظهار کرد: ورود سرمایهگذاران توانمند بخش خصوصی و شرکتهای فناور به حوزه تولید انرژی پاک، نویدبخش جهش اقتصادی و صنعتی استان است.
او افزود: در راستای حمایت از سرمایهگذاری مولد، مشکلات و چالشهای شرکتهای فعال در این عرصه در جلسات تخصصی به صورت مصداقی بررسی میشود و برای رفع موانع و گرهگشایی از مسائل این شرکتها اقدامات لازم در دستور کار قرار میگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان گفت: بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، علاوه بر ارتقای شاخصهای پایداری شبکه برق و صیانت از محیط زیست، گامی اساسی در جهت تحقق اقتصاد پایدار، اشتغالزایی تخصصی و ایجاد زیرساختهای مطمئن برای توسعه صنعتی استان فارس خواهد بود.
منبع: استانداری فارس