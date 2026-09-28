باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای حملونقل کشور در جریان جنگ اظهار کرد: در حوزه راه و ریل و همچنین فرودگاهها، بازسازیها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد تا زیرساختها دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.
وی افزود: همانطور که کاپیتان کلانتری نیز اشاره کردند، بلافاصله پس از جنگ پروازها از سر گرفته شد. دشمن بیش از ۹ فرودگاه کشور را هدف قرار داده بود و در مجموع ۲۷ فرودگاه ما مورد هدف قرار گرفتند و بخشهایی از باند، ترمینال و سایر زیرساختهای آنها آسیب دیده بود.
صادق ادامه داد: اینکه بلافاصله پس از باز شدن آسمان، هواپیما امکان پرواز پیدا میکند، به این معناست که باند فرودگاه در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و آماده بهرهبرداری شده است. این اقدامات در فرودگاههایی مانند تبریز و اصفهان و همچنین سایر فرودگاههایی که باند آنها آسیب دیده بود، انجام شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خسارتهای واردشده به بنادر نیز گفت: در بنادر کشور نیز اتفاقات و آسیبهای جدی رخ داد و اقدامات بازسازی و ترمیم زیرساختها در این بخش دنبال شد.
وی همچنین درباره بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده گفت: به جز کلانشهرها، مسئولیت بازسازی در سایر مناطق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شد و ارزیابیهای لازم توسط نظام مهندسی و بنیاد مسکن در نقاط مختلف کشور، اعم از شهرها و روستاها، در کوتاهترین زمان انجام گرفت.
صادق اضافه کرد: برای افرادی که واحدهای مسکونی آنها آسیب دیده بود و تا زمان ساخت مجدد نیاز به اجاره محل سکونت داشتند، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد و فرآیند بانکی آن نیز در کوتاهترین زمان انجام گرفت.
وی با قدردانی از بانک مسکن گفت: بانک مسکن در کمتر از یک هفته اقدامات بانکی مربوط به این تسهیلات را انجام داد تا روند اسکان موقت آسیبدیدگان با سرعت بیشتری پیش برود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه آثار جنگ صرفاً به زمان وقوع آن محدود نمیشود، اظهار کرد: جنگ زخمهایی بر دل میگذارد، داغهایی بر جای میگذارد و آثار آن بر تن این سرزمین باقی میماند.
صادق با اشاره به سفر خود به خوزستان و خرمشهر گفت: در این سفر با یک مغروقه مواجه شدم؛ کشتیای که در دوران جنگ مورد هدف نیروهای بعثی قرار گرفته و بیش از ۴۰ سال در اروند و در دهانه ورودی آن به بندر خرمشهر باقی مانده بود.
وی افزود: این مغروقه طی سالهای طولانی در این منطقه باقی مانده بود و وجود آن موجب شده بود دو اسکله هیچ فعالیتی نداشته باشند؛ چراکه کشتیها نمیتوانستند بهراحتی از این مسیر عبور کنند و در نتیجه، توناژ کشتیهایی که امکان تردد داشتند نیز محدود بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجامشده برای خارج کردن این مغروقه گفت: این موارد نشان میدهد که زخمهای جنگ حتی سالها پس از پایان آن نیز بر زیرساختهای کشور باقی میماند.
صادق ادامه داد: با افتخار باید بگویم این مغروقه که «خانانیان» نام دارد، با تلاش عزیزانمان در سازمان بنادر و دریانوردی و بندر خرمشهر در یک سال گذشته از آب خارج شد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات خارجسازی این مغروقه با تلاش مجموعههای مسئول انجام شد و حدود ۵ تا ۶ هزار تن آهن از دل رودخانه خارج شد؛ اقدامی که نشاندهنده عمق و ماندگاری آثار جنگ بر زیرساختهای کشور است.
صادق در پایان گفت: اینها زخمهایی بر تن مام میهن و داغهایی بر جان و دل مردم است که آثار آن حتی سالها پس از پایان جنگ نیز باقی میماند.
در ادامه هم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاشهای انجامشده برای مدیریت آثار محاصره دریایی و استمرار تأمین کالاهای اساسی کشور، بر تقویت پایانههای مرزی، مسیرهای ریلی و جادهای و بنادر شمالی تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایطی که محاصره دریایی ایجاد شده بود، باید مسیرهایی را دنبال میکردیم که امکان شکستن این محاصره و تداوم جابهجایی کالا در کشور فراهم شود؛ از این رو توجه ویژهای به پایانههای مرزی در حوزههای ریلی و جادهای و همچنین بنادر شمالی صورت گرفت.
صادق با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: محاصره دریایی که انجام شد، ایجاب میکرد راههایی را پیگیری کنیم که بتوانیم این محاصره را بشکنیم و این امر بدون توجه ویژه به سرزمین پهناور ایران و پایانههای مرزی آن در حوزه ریل، جاده و همچنین بنادر شمالی امکانپذیر نبود.
وی افزود: تلاش کردیم این اتفاق رقم بخورد؛ البته حجم کالاهایی که از طریق دریای جنوب و بنادر جنوبی وارد کشور میشد، بهویژه در حوزه کالاهای کانتینری، قابل مقایسه با ظرفیت بنادر شمالی نبود، اما با تمام توان تلاش شد از ظرفیتهای موجود در سایر مسیرها استفاده شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این زمینه اعضای هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و تمام وزارتخانههایی که در حوزه ترانزیت نقشآفرین هستند، تلاش کردند و این اقدامات همچنان در حال انجام است.
صادق تصریح کرد: هدف این بود که در رساندن کالاهای اساسی به اقصی نقاط کشور با مشکل مواجه نشویم؛ هم در زمینه ورود کالاهای اساسی به کشور و هم در زمینه توزیع این کالاها در نقاط مختلف کشور باید مسیرهای لازم فراهم میشد.
وی با اشاره به ظرفیت حملونقل ریلی گفت: با استفاده از ریل میتوان حجم بیشتری از کالا را جابهجا کرد و به همین دلیل ظرفیتهای ریلی در این شرایط مورد توجه قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دیپلماسی حملونقل و تعامل با کشورهای همسایه اظهار کرد: در حوزه دیپلماسی با کشورهای همسایه، بهویژه در دوران جنگ، رفتوآمدها و تعاملات بیشتری انجام شد و در حوزه ریلی نیز توفیقهایی به دست آمد.
صادق افزود: در برخی از مرزهای کشور افزایش جابهجایی ریلی را شاهد بودیم و تلاشها برای استفاده بیشتر از این ظرفیتها ادامه دارد.