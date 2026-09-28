ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بازگشایی مدارس هر سال یکی از مقاطع حساس ترافیکی پایتخت محسوب میشود، اظهار کرد: افزایش قابل توجه سفرهای شهری در آغاز سال تحصیلی، بهطور طبیعی بار ترافیکی معابر تهران را افزایش میدهد، اما امسال با برنامهریزی و تمهیدات پیشبینیشده، شاهد وضعیت روانتری در معابر نسبت به سالهای گذشته بودیم.
وی با اشاره به حضور میدانی نیروهای شهرداری مناطق در کنار پلیس راهور همزمان با بازگشایی مدارس، یادآور شد: مدیریت نقاط پرتردد، توجه به ایمنی معابر پیرامون مدارس و مجموعه اقداماتی که از سوی بخشهای مختلف شهرداری انجام شد، در مدیریت ترافیک روزهای آغاز سال تحصیلی مؤثر بود و باید از همکاران شهرداری و پلیس که در این ایام تلاش کردند، قدردانی کرد.
پیرهادی تأکید کرد: آنچه در مدیریت ترافیک مهرماه اهمیت دارد، این است که اقدامات انجامشده صرفاً محدود به روز بازگشایی مدارس نباشد و تجربه امسال مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت آن برای سالهای آینده نیز حفظ و تقویت شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول تصریح کرد: تجربه امسال نشان داد هر جا همکاری و هماهنگی میان شهرداری، پلیس راهور و سایر دستگاههای مرتبط وجود داشته باشد، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی را مدیریت کرد.
وی با اعلام اینکه بر اساس گزارشهای ارائهشده، در آستانه بازگشایی مدارس اقدامات مختلفی در مناطق ۲۲گانه از جمله ایمنسازی تقاطعها، آشکارسازی گذرگاههای عابر پیاده و اجرای گذرگاههای امن انجام شده است، خاطرنشان کرد: همچنین برای کاهش بار ترافیکی، تمهیداتی در حوزه حملونقل عمومی و مدیریت سفرهای شهری در نظر گرفته شد.
پیرهادی تصریح کرد: امسال در مجموع، شرایط ترافیکی در زمان بازگشایی مدارس نسبت به آنچه میتوانست با توجه به افزایش حجم سفرها رخ دهد، مناسبتر و روانتر بود.
وی در پایان یادآور شد: لازم است این تجربه با دقت بررسی و نقاط ضعف احتمالی نیز احصا شود تا در سالهای آینده شاهد مدیریت دقیقتر و هماهنگتر ترافیک در ایام بازگشایی مدارس باشیم.