ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده و حضور نیرو‌های شهرداری در کنار پلیس راهور موجب شد تردد شهروندان در روز‌های ابتدایی سال تحصیلی با شرایط مناسب‌تری انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بازگشایی مدارس هر سال یکی از مقاطع حساس ترافیکی پایتخت محسوب می‌شود، اظهار کرد: افزایش قابل توجه سفر‌های شهری در آغاز سال تحصیلی، به‌طور طبیعی بار ترافیکی معابر تهران را افزایش می‌دهد، اما امسال با برنامه‌ریزی و تمهیدات پیش‌بینی‌شده، شاهد وضعیت روان‌تری در معابر نسبت به سال‌های گذشته بودیم.

وی با اشاره به حضور میدانی نیرو‌های شهرداری مناطق در کنار پلیس راهور همزمان با بازگشایی مدارس، یادآور شد: مدیریت نقاط پرتردد، توجه به ایمنی معابر پیرامون مدارس و مجموعه اقداماتی که از سوی بخش‌های مختلف شهرداری انجام شد، در مدیریت ترافیک روز‌های آغاز سال تحصیلی مؤثر بود و باید از همکاران شهرداری و پلیس که در این ایام تلاش کردند، قدردانی کرد.

پیرهادی تأکید کرد: آنچه در مدیریت ترافیک مهرماه اهمیت دارد، این است که اقدامات انجام‌شده صرفاً محدود به روز بازگشایی مدارس نباشد و تجربه امسال مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت آن برای سال‌های آینده نیز حفظ و تقویت شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: تجربه امسال نشان داد هر جا همکاری و هماهنگی میان شهرداری، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مرتبط وجود داشته باشد، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی را مدیریت کرد.

وی با اعلام اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در آستانه بازگشایی مدارس اقدامات مختلفی در مناطق ۲۲گانه از جمله ایمن‌سازی تقاطع‌ها، آشکارسازی گذرگاه‌های عابر پیاده و اجرای گذرگاه‌های امن انجام شده است، خاطرنشان کرد: همچنین برای کاهش بار ترافیکی، تمهیداتی در حوزه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سفر‌های شهری در نظر گرفته شد.

پیرهادی تصریح کرد: امسال در مجموع، شرایط ترافیکی در زمان بازگشایی مدارس نسبت به آنچه می‌توانست با توجه به افزایش حجم سفر‌ها رخ دهد، مناسب‌تر و روان‌تر بود.

وی در پایان یادآور شد: لازم است این تجربه با دقت بررسی و نقاط ضعف احتمالی نیز احصا شود تا در سال‌های آینده شاهد مدیریت دقیق‌تر و هماهنگ‌تر ترافیک در ایام بازگشایی مدارس باشیم.

برچسب ها: ترافیک ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افزایش ۳۰ درصدی تردد در تهران با بازگشایی مدارس/ ترافیک فقط با افزایش حمل‌ونقل عمومی حل نمی‌شود
درباره برگزاری انتخابات باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم
جمع‌آوری خودروهای اسقاطی در خیابان‌های منطقه ۱۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ بساط برهنگی جمع شود
آمادگی برای آغاز عمره از نیمه دوم مهر
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
قاضی دهقانی: بخشی از پرونده منافقین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی
واکنش صحیح والدین نسبت به فرزندی که دچار اشتباه شده است + فیلم
آخرین اخبار
در جنگ رسانه‌ای نباید از روایت واقعیت‌ها غافل شویم
ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها
محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری
۱.۱ میلیارد یورو از اموال شرکت بازرگانی پتروشیمی شناسایی شد
تلاش برای اتصال شبکه مترو تهران به خطوط ریلی حومه ای پایتخت
بررسی دلایلی که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شوند + فیلم
توقیف موتورسیکلت در صورت عدم استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
بررسی قانون برخورد با راننده‌ای که گواهینامه در اختیار ندارد + فیلم
راز برخورداری از آرامش در زندگی + فیلم
لزوم رعایت تعامل دوطرفه در خانواده + فیلم
جایگزینی مناسب برای نصیحت کردن نوجوان + فیلم
۱.۷ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ بساط برهنگی جمع شود
تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان پیش از ورود به فرآیند قضایی
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
واکنش صحیح والدین نسبت به فرزندی که دچار اشتباه شده است + فیلم
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
قاضی دهقانی: بخشی از پرونده منافقین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
ترافیک نیمه‌سنگین در دو محور منتهی به تهران
۷۰ تا ۸۰ پاساژ بازار تهران هنوز ایمن نیستند/انتقاد از حذف خاموش‌کننده از خودرو‌ها
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
آمادگی برای آغاز عمره از نیمه دوم مهر
اطلاعیه هلال‌احمر در خصوص رد انتساب یک متهم به این نهاد
تعیین تکلیف محموله‌ها و کالا‌های اساسی و استراتژیک در نتیجه ورود و پیگیری قضایی
تفاوت اساسی عشق و وابستگی + فیلم
رکن مهم ازدواج برای زوج‌های جوان + فیلم
پلیس راهور فراجا: ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ تهران