باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری دوشنبه در نشست بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی آبادان و خرمشهر، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همان روحیه، خلاقیت و همدلی که در دوران دفاع مقدس زمینه ساز پیروزی ملت ایران شد، امروز برای عبور از مشکلات اقتصادی نیز مورد نیاز است.
وی با اشاره به ظرفیتهای آبادان و خرمشهر افزود: دسترسی به آب، ظرفیتهای صنعتی و موقعیت جغرافیایی این ۲ شهر از امکانات مهمی است که میتواند زمینه خلق ثروت و توسعه اقتصادی را فراهم کند، اما هر طرح پیشنهادی باید پیش از اجرا از نظر اقتصادی و کارشناسی بررسی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از اجرای برخی طرحهای فاقد مطالعات کافی گفت: اجرای طرحهای کارشناسی نشده با هزینههای سنگین، لزوما گرهی از مشکلات مردم باز نمیکند و پروژهها باید با بررسی دقیق اقتصادی و مشخص بودن اجزای آن دنبال شود.
میدری همچنین با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در خوزستان گفت: تامین مالی و سرمایهگذاری در پروژههای استان در حال پیگیری است و بیمارستان قلب خرمشهر نیز میتواند با توسعه خدمات تخصصی، به یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شود.
وی ادامه داد: مطالبات و درخواستهای مطرح شده از سوی نمایندگان آبادان و خرمشهر درباره تجهیزات و پروژههای منطقه به سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مرتبط اعلام شده و اجرای آنها پیگیری خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تلاش میکنیم منابع موجود به گونهای به کار گرفته شود که ضمن انجام تعهدات سازمان تامین اجتماعی، از تولید، اشتغال و فعالیت کارفرمایان و کارگران نیز حمایت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه از طریق فرودگاه اهواز وارد استان خوزستان شد و امروز با سفر به آبادان به مقام شهید تنگسیری ادای احترام کرد.
امضای چند تفاهمنامه و آغاز احیای دوباره پالایشگاه روغنسازی، بازدید از شرکت کشتیسازی اروندان، حضور در نشست فعالیتهای تجاری و اقتصادی شهرستانهای آبادان و خرمشهر و بازدید از پایانه مرزی شلمچه از برنامههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به آبادان و خرمشهر بود.
منبع ایرنا