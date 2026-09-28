عبدلیان پور گفت: اگر اقدامات مثبت و دستاورد‌های کشور به‌درستی برای افکار عمومی تبیین نشود، روایت‌های نادرست می‌تواند جای واقعیت را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در نشست شورای تبیین و اطلاع رسانی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در شرایط امروز جهان گفت: اطلاع‌رسانی و خبر امروز نقشی حیاتی و انکارناپذیر در جهان دارد و در بسیاری از موارد، پیش از وقوع یک جنگ، زمینه رسانه‌ای و افکار عمومی آن شکل می‌گیرد.

وی افزود: در جنگ رسانه‌ای، اگر نتوانیم اقدامات مثبت و رفتار‌های مناسب کشور را به‌درستی برای افکار عمومی داخلی و جهانی تبیین کنیم، در واقع در این عرصه دچار ضعف شده‌ایم.

عبدلیان‌پور با اشاره به تجربه اخیر خود در گفت‌و‌گو با یک شبکه هند گفت: در این گفت‌و‌گو، برخی پرسش‌ها بر اساس روایت‌هایی مطرح شد که تصویری وارونه از شرایط کشور ارائه می‌کرد. این موضوع نشان داد که در حوزه اطلاع‌رسانی و انتقال واقعیت‌ها، نیازمند فعالیت بیشتر هستیم.

رئیس مرکز وکلا گفت: در جریان گفت‌و‌گو با جمعی از وکلای کشور‌های مختلف نیز پرسش‌هایی درباره موضوعات نظامی و وقایع اخیر مطرح شد که نشان می‌داد برخی روایت‌های نادرست در خارج از کشور پذیرفته شده است؛ در حالی که با ارائه مستندات و توضیحات دقیق، امکان اصلاح این برداشت‌ها وجود دارد.

وی گفت: در جنگ رسانه‌ای امروز، صرفاً انجام اقدامات مثبت کافی نیست، بلکه باید بتوانیم این اقدامات را به‌موقع، دقیق و جذاب برای مردم و افکار عمومی جهان روایت کنیم.

عبدلیان‌پور همچنین به برخی اقدامات انجام‌شده در مجموعه‌های مختلف قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقدامات بزرگی که در قوه قضاییه انجام می‌شود، هنوز برای افکار عمومی به‌خوبی روایت نشده است؛ در حالی که انعکاس درست این اقدامات می‌تواند در اصلاح ذهنیت‌های منفی و تقویت اعتماد عمومی مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همفکری و استفاده از خرد جمعی در حوزه اطلاع‌رسانی گفت: مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه و مسئولان این حوزه زحمات زیادی می‌کشند، اما این موضوع مانع از آن نیست که هر مجموعه نیز وظایف خود را در حوزه اطلاع‌رسانی انجام دهد.

برچسب ها: قوه قضاییه ، رسانه
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