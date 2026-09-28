معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: مالکان اماکن در اختیار مستأجران، نسبت به نحوه مصرف برق آنها دقت بیشتری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن‌بکلو روز دوشنبه در آیین آغاز بیست‌وهفتمین مانور سراسری مدیریت هوشمند انرژی در قالب طرح ملی «مهتاب» در بوشهر اظهار کرد: این طرح با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق و همراهی مسئولان استانی، شهرستانی، نظامی، انتظامی و قضایی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در ۶ ماه نخست امسال با اقدامات انجام‌شده در ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق، بار پایه شبکه به‌طور متوسط سه هزار و ۴۴۵ مگاوات کاهش یافت و ۱۷۹ هزار مشترک غیراستاندارد نیز شناسایی و مصرف برق آنها متناسب با قدرت خریداری‌شده، استاندارد و محدود شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: از مجموع ۳۸۴ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری‌شده، ۷۳ هزار مورد به انشعاب غیردائم یا موقت تبدیل و برای حدود ۷۲ هزار مورد نیز شمارشگر نصب شد تا مصرف برق آنها در چارچوب ضوابط انجام شود.

حسن‌بکلو با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۱۵ هزار و ۲۸۶ انشعاب دارای مزارع استخراج رمزارز شناسایی، جمع‌آوری و مشمول اعمال قانون شدند.

وی افزود: از ابتدای مهرماه برق مصرفی محل‌هایی که برای استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده می‌شوند، در صورت جمع‌آوری، به مدت یک سال به‌صورت آزاد محاسبه خواهد شد و لازم است مالکان اماکن در اختیار مستأجران، نسبت به نحوه مصرف برق آنها دقت بیشتری داشته باشند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بیان کرد: ۳۷۴ دستگاه ترانس و یک هزار و ۱۳۱ کیلومتر کابل غیرمجاز نیز که برای تأمین برق انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، از شبکه جمع‌آوری شد.

حسن‌بکلو از تعویض ۳۸۳ هزار و ۵۸۶ دستگاه کنتور معیوب در کشور خبر داد و گفت: با وجود این اقدام، حدود ۱۹۰ هزار کنتور معیوب همچنان باقی مانده که برنامه تعویض و تعیین تکلیف آنها در نیمه دوم سال به شرکت‌های توزیع ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی کنتورهای دستکاری‌شده افزود: ۴۸ هزار و ۸۹۰ اشتراک دارای کنتور دستکاری‌شده شناسایی و مشمول اعمال قانون شده‌اند که ۳۱ هزار و ۷۶۶ مورد با هزینه مشترکان به کنتور هوشمند تبدیل شده‌اند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر درباره مدیریت مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: در نیمه دوم سال، مصرف برق چاه‌های کشاورزی باید بر اساس الگوی مصرف اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو و متناسب با پروانه‌های صادرشده از سوی امور آب مدیریت شود.

وی ادامه داد: ۱۸۰ هزار مرکز فرهنگی و مسجد در کشور وجود دارد که تاکنون حدود ۹۶ هزار مورد آنها مورد بررسی و تست قرار گرفته و پایش سایر مراکز نیز باید انجام شود.