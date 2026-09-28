کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با مشارکت مردمی

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و تهران بیشترین مشارکت را در پویش نبض انرژی داشتند؛ به‌طوری‌که با حذف اثر کاهش مصرف این استان‌ها، نرخ کاهش مصرف کل کشور از ۵.۸ درصد به ۲.۸ درصد می‌رسد که گویای سهم نزدیک به سه درصدی این استان‌ها در بهینه‌سازی مصرف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این مراسم با اشاره به الگوبرداری از طرح‌های حمایتی و همراهی صنایع پیشرو همچون پتروشیمی شیراز و پردیس در این مسیر افزود: این طرح نشان داد که می‌توان با راهکارهای ساده، ضمن صیانت از سطح رفاه شهروندان، چرخ تولید صنعت را در روزهای سرد سال گرم نگه داشت.

وی با ارائه گزارشی از آمار و ارقام این سامانه و داشبورد آنلاین نبض انرژی اعلام کرد: تا این لحظه نزدیک به ۵۰۰ هزار اشتراک ثبت‌نام کرده‌اند و مبالغ قابل‌توجهی از محل صرفه‌جویی‌ها به‌صورت نقدی یا برای امور خیریه و عام‌المنفعه نظیر تامین جهیزیه، ویلچر برای کودکان نیازمند، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و صیانت از جنگل‌های هیرکانی تخصیص یافته است.

ربانی اظهارکرد: استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و تهران بیشترین مشارکت را در پویش نبض انرژی داشتند؛ به‌طوری‌که با حذف اثر کاهش مصرف این استان‌ها، نرخ کاهش مصرف کل کشور از ۵.۸ درصد به ۲.۸ درصد می‌رسد که گویای سهم نزدیک به سه درصدی این استان‌ها در بهینه‌سازی مصرف است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: نتیجه این اقدام‌ها در سال ۱۴۰۴ به نسبت سال ۱۴۰۳، آزاد شدن معادل یک میلیارد مترمکعب گاز بیشتر برای تزریق به بخش تولید و جبران بخشی از محدودیت‌های ناشی از آسیب‌های وارد شده به تاسیسات در جریان جنگ بود؛ موفقیتی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با اتکا به درک و همراهی مردم، تهدیدها را به بزرگترین فرصت‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد.

برچسب ها: مصرف انرژی ، بهینه سازی
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