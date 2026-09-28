باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بیاری در جلسه هماهنگی طرح ملی «روستاپ» که با حضور مسئولان ملی و استانی، فعالان این حوزه و روسای دانشگاه‌های استان فارس برگزار شد، با تأکید بر ضرورت استفاده از ایده‌های جدید برای حل مسائل کشور گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که روش‌های سنتی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و باید با تکیه بر خلاقیت، نوآوری و کار تیمی، مسیر‌های تازه‌ای برای حل مسائل و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی ایجاد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: کشور طی دهه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری به ایده‌های نو، جوانان خلاق و مجموعه‌هایی نیاز دارد که بتوانند ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های جدید تبدیل کنند.

او با اشاره به اقدامات این اداره‌کل در حدود دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت هفت طرح تحول‌آفرین در حوزه‌های مختلف رونمایی شد که موضوعات آنها در تعامل میان استاندار فارس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.

بیاری «استارتاپ روستایی» را یکی از این طرح‌ها عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ظرفیت‌های روستاها، آموزش روستاییان و فراهم کردن زمینه ورود ایده‌های نو به عرصه کسب‌وکار اجرا شد و از جهاتی با طرح ملی «روستاپ» اشتراک دارد.

او ادامه داد: در اجرای طرح استارتاپ روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علمی‌کاربردی و جهاد دانشگاهی مشارکت داشتند و بر اساس تقسیم کار انجام‌شده، هر یک از این مجموعه‌ها مسئولیت تعدادی از روستا‌ها را برعهده گرفتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: در این طرح، آموزش‌های لازم طی حدود ۴۰ روز به روستاییان ارائه و پس از آن یک رویداد استارتاپی برگزار شد که زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و فرصت‌های جدید اقتصادی و کارآفرینی در روستا‌ها را فراهم کرد.

اجرای طرح دهکده‌های مشاغل روستایی در فارس

بیاری همچنین از اجرای طرح «دهکده مشاغل روستایی» در استان خبر داد و گفت: این طرح در کارگروه اشتغال استان تشریح شده و در صورت تصویب در شورای برنامه‌ریزی، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

او افزود: در مرحله نخست، هشت روستا برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند و هدف آن شناسایی، تقویت و فعال‌سازی توانمندی‌های روستاییان در حوزه کسب‌وکار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به ظرفیت‌های متنوع روستا‌های استان گفت: باید ظرفیت‌های موجود را از مرحله ایده تا تولید و عرضه محصول دنبال کنیم و در این مسیر، حمایت از ایده‌های جدید را به‌طور جدی در دستور کار قرار خواهیم داد.

ضرورت تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکار‌های روستایی

بیاری تکمیل زنجیره ارزش را یکی از الزامات موفقیت طرح‌های اشتغال روستایی دانست و اظهار کرد: این زنجیره از ایده‌پردازی آغاز می‌شود و باید در نهایت به تولید و بازار فروش برسد؛ بنابراین وجود حمایت، مشوق و شتاب‌دهنده در مراحل مختلف ضروری است.

او افزود: اختلال در هر یک از حلقه‌های زنجیره می‌تواند روند ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکار را با مشکل مواجه کند، از این رو باید آموزش، ایده‌پردازی، تولید، حمایت، شتاب‌دهی و فروش در کنار یکدیگر دیده شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به اجرای طرح ملی «روستاپ» در کشور گفت: در حال حاضر ۱۰ استان در این طرح فعال هستند و فارس نیز تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و صاحبان ایده، نقش مؤثری در اجرای آن ایفا کند.

توانمندسازی زنان؛ یکی از محور‌های روستاپ

بیاری با تأکید بر نقش زنان در توسعه اقتصادی روستا‌ها اظهار کرد: توانمندسازی زنان روستایی باید یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه روستایی باشد، چرا که زنان ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد و گسترش کسب‌وکار‌های خرد و محلی دارند.

او افزود: استفاده از ظرفیت جوانان، دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی در کنار کار تیمی و ایده‌های خلاقانه می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های تازه برای اشتغال و کارآفرینی در روستا‌ها را فراهم کند.

روستاپ؛ برنامه‌ای برای توانمندسازی و شتاب‌دهی کسب‌وکار‌های روستایی

در ادامه این نشست، طرح ملی «روستاپ» تشریح شد. این طرح با هدف توانمندسازی و شتاب‌دهی کسب‌وکار‌های روستایی و با اولویت زنان روستایی طراحی شده و ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌های پایدار در مناطق روستایی را دنبال می‌کند.

طرح جامع توانمندسازی و شتاب‌دهی کسب‌وکار‌های روستایی قرار است در ۴۷ شهرستان کشور و با تمرکز بر دهستان‌های پرجمعیت اجرا شود. آموزش اصول کسب‌وکار و مبانی کارآفرینی روستایی از محور‌های اصلی این برنامه است.

در این طرح، زنان روستایی علاوه بر فعالیت در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامداری و صنایع دستی، به دلیل نقش مؤثر در خانواده و جامعه محلی، از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری بر روند‌های فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها برخوردار دانسته شده‌اند.

بر این اساس، آموزش کارآفرینی به روستاییان کمک می‌کند فرصت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بومی هر منطقه را شناسایی و برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی کنند.

طرح «روستاپ» همچنین با بهره‌گیری از رویکرد جوامع انطباق‌پذیر و تاب‌آور و اصول کارآفرینی اجتماعی، استفاده از تجربه‌های موفق آموزشی و حمایتی برای توسعه مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی را دنبال می‌کند.

هدف این طرح صرفاً آموزش نیست، بلکه استفاده از ظرفیت‌های بومی برای ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد روستایی و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار نیز در دستور کار قرار دارد.

توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به کاهش فقر از دیگر اهداف اعلام‌شده برای این طرح است. همچنین تدوین الگوی توسعه متناسب با ظرفیت‌های بومی هر منطقه از محور‌های مورد توجه «روستاپ» به شمار می‌رود؛ چرا که ظرفیت‌ها و نیاز‌های مناطق روستایی یکسان نیست و نمی‌توان برای همه آنها الگوی واحدی ارائه کرد.

تحقق عدالت اجتماعی، تقویت مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی نیز از دیگر محور‌های این برنامه عنوان شده است.

طرح «روستاپ» با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، آموزش و توانمندسازی، تلاش دارد زمینه توسعه کسب‌وکار‌های روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق هدف را فراهم کند.

منبع: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس