باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی در جلسه کارگروه اقتصادی و اشتغال استان فارس با تأکید بر اهمیت حفظ فرصتهای شغلی موجود، اظهار کرد: در کنار ایجاد اشتغال جدید، جلوگیری از بیکاری و تثبیت فرصتهای شغلی فعلی باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد و همه ظرفیتها برای صیانت از اشتغال موجود به کار گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: دستگاههای اجرایی باید واحدهای اقتصادی و بخشهایی را که با مشکل مواجه هستند، بهموقع شناسایی کنند تا پیش از تعطیلی واحدها یا از دست رفتن فرصتهای شغلی، موانع موجود بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.
او ادامه داد: یکی از دغدغههای اصلی مدیریت استان در شرایط کنونی، جلوگیری از ریزش اشتغال است و هر زمان زمینه مناسبی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم شود، از این ظرفیت نیز حمایت خواهد شد.
تأکید بر بررسی کارشناسی پیش از طرح موضوعات
گودرزی با تأکید بر ضرورت آمادهسازی دقیق دستورکار جلسات کارگروه اقتصادی و اشتغال گفت: موضوعات باید پیش از طرح در جلسه، از نظر کارشناسی بررسی و با جزئیات مشخص تدوین شوند تا زمان جلسه صرف تصمیمگیری و ارائه راهکارهای عملیاتی شود.
او افزود: دستگاههای متولی باید پیش از حضور در جلسات، طرحها و موضوعات مرتبط را بهصورت تخصصی بررسی کنند و نمایندگان آنها نیز با اشراف کامل بر مسائل در جلسه حاضر شوند تا امکان ارائه توضیحات دقیق و مشارکت مؤثر در تصمیمگیری فراهم باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: جلسات کارگروه نباید صرفاً به ارائه گزارش عملکرد محدود شود، بلکه دستورکارها باید به تصمیماتی منجر شوند که قابلیت اجرا و پیگیری داشته باشند.
او ادامه داد: موضوعات باید پیش از جلسه در دستگاههای مسئول بررسی و نظر دستگاههای مرتبط و ذینفعان نیز درباره آنها دریافت شود. همچنین لازم است دستورکارها چند روز پیش از برگزاری جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد تا فرصت کافی برای مطالعه و بررسی وجود داشته باشد.
گودرزی هدف از این روند را افزایش کیفیت تصمیمگیری عنوان کرد و گفت: موضوعات باید با آمادگی کامل وارد کارگروه شوند و تصمیمات این جلسات بتواند بهعنوان مبنای کارشناسی و اجرایی برای شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تأکید بر ارائه آمار دقیق اشتغال بانوان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه ویژه به اشتغال بانوان تأکید کرد و گفت: این موضوع در جلسات مختلف مورد توجه قرار گرفته و در سطح ملی نیز پیگیریهایی در این زمینه انجام شده است.
او خواستار ارائه آمار دقیق و تفکیکشده از وضعیت اشتغال بانوان در استان شد و افزود: باید مشخص شود چه تعداد از زنان در استان شاغل هستند، وضعیت تثبیت اشتغال آنها چگونه است و چه ظرفیتهایی برای ایجاد فرصتهای جدید وجود دارد.
گودرزی اظهار کرد: با تحلیل دقیق آمار و ظرفیتهای موجود میتوان برنامههای هدفمندتری برای افزایش اشتغال بانوان، تثبیت فرصتهای موجود و پیشگیری از بیکاری تدوین و اجرا کرد.
ضرورت اتصال ظرفیتهای تعاونی و روستایی به بازار
او همچنین بر شناسایی ظرفیتهای بخش تعاون و محصولات روستایی و ایجاد پیوند میان این ظرفیتها و بازار تأکید کرد و گفت: استان فارس در حوزه تعاونیها، تولیدات روستایی و محصولات محلی ظرفیتهای قابل توجهی دارد که باید شناسایی و برای فعالسازی آنها برنامهریزی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: در برخی موارد ظرفیت تولید و محصول وجود دارد، اما ضعف در شبکه توزیع، ارتباطات و بازاررسانی مانع استفاده کامل از این ظرفیتها میشود؛ بنابراین لازم است موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
گودرزی با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه اقتصادی، بر حضور دستگاههای مرتبط در جلسات کارشناسی و بررسی موانع زیرساختی تأکید کرد.
مصوبات باید مسئول و زمانبندی مشخص داشته باشند
او در ادامه خواستار آن شد که مصوبات کارگروه صرفاً به ثبت تصمیمات محدود نشود و برای اجرای هر مصوبه، مسئول مشخص و زمانبندی تعیین شود.
گودرزی گفت: موضوعاتی که در جلسات مطرح و درباره آنها تصمیمگیری میشود باید دارای متولی مشخص، برنامه زمانی و فرآیند پیگیری باشند تا در جلسات بعدی بتوان میزان پیشرفت و نتیجه اقدامات انجامشده را ارزیابی کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان تأکید کرد: کارگروه اقتصادی و اشتغال باید محلی برای تصمیمگیری مؤثر و حل مسائل باشد و خروجی جلسات آن در نهایت به اقدامات عملیاتی، رفع موانع تولید و اشتغال و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و قابل اجرا در شورای برنامهریزی و توسعه استان منجر شود.
منبع: استانداری فارس