مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، کشاورزان در سردرگمی به سر می‌برند، از این رو تسریع در قیمت گذاری و ابلاغ امری ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با آغاز سال زراعی جدید، کشاورزان کود پایه مورد نیاز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد که این امر‌ چالش جدی پیش روی تولیدکنندگان است، در حالیکه برای احیا و اصلاح خاک نیاز به کودهای پایه داریم.

به گفته وی، علی رغم‌ آنکه مسئولان اذعان کردند که سوخت اصلاح شده، اما تاکنون مشخص نیست که این امر صورت گرفته یا خیر؟ هر چند بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی امیدواریم که میزان سوخت به رقم سال قبل رسیده باشد.

ایمانی با بیان اینکه با تاخیر در اعلام‌ قیمت تضمینی، کشاورزان در سردرگمی به سر می‌برند، افزود: با مشخص شدن قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ سایر محصولات بر مبنای قیمت گندم مشخص می شود. گفتنی است نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می کند، افزود: با آغاز کشت پاییزه، کشاورزانی که امکان کشت کلزا دارند، کشاورزان تمایل به زراعت این‌محصول بدلیل شرایط مساعد پرداخت دارند که تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به کاهش سطح در اراضی آبی  می‌شود. 

وی تامین نهاده های مورد نیاز را از چالش های این بخش دانست و گفت: اکنون کشاورزان با توزیع قطره چکانی کود روبرو هستند که همین امر موجب شده تا کشاورزان همانند سال گذشته بدون کود کشت را انجام دهند، حال نمی دانیم وزارت جهاد چه تدابیری را اتخاذ کرده است.

برچسب ها: کشت گندم ، تولید گندم
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