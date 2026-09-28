حیدریان بر اجرای مانورهای عملیاتی در مناطق جنگلی با هماهنگی یگان حفاظت تأکید کرد و افزود: در این مانورها باید از ظرفیت دستگاه‌ها و گروه‌های محلی از جمله شوراها، بسیج و هلال‌احمر استفاده شود و حضور نیروها مبتنی بر آموزش و سازماندهی باشد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی تصریح کرد: در عملیات اطفای حریق، تعداد بالای نیرو به‌تنهایی راهگشا نیست و آنچه اهمیت دارد، حضور نیروهای آموزش‌دیده، گروه‌بندی‌شده و دارای مسئول مشخص است. نیروهای فاقد آموزش نباید بدون هماهنگی و آمادگی وارد عرصه‌های حریق شوند، چرا که ممکن است به جای کمک، مشکلات بیشتری ایجاد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌ها، اظهار کرد: آموزش و آمادگی نیروها نباید به یک مقطع زمانی محدود شود، بلکه باید در طول سال و متناسب با فصل‌های مختلف ادامه داشته باشد و موضوع آموزش و آمادگی جنگلبانان نیز به‌صورت جدی دنبال شود.

بررسی آمادگی تجهیزات و پشتیبانی نیروها

حیدریان، بررسی و به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات اطفای حریق را از دیگر الزامات آمادگی دانست و گفت: پیش از وقوع حریق باید تجهیزات موجود بررسی و از آماده‌به‌کار بودن آنها اطمینان حاصل شود تا در زمان حادثه امکان استفاده مؤثر از امکانات وجود داشته باشد.

وی بر ضرورت توجه به پشتیبانی نیروهای عملیاتی تأکید کرد و افزود: تأمین نیازهای اولیه نیروها، از جمله تغذیه، امکانات اولیه، خودرو و تجهیزات مورد نیاز، باید مورد توجه قرار گیرد تا نیروهای حاضر در عملیات با مشکل مواجه نشوند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی کشور، اطلاع‌رسانی به‌موقع حوادث حریق را نیز حائز اهمیت دانست و بر ضرورت هماهنگی مدیران کل استان‌ها با روابط عمومی برای ارسال سریع اطلاعات تأکید کرد.

حیدریان در ادامه، به بررسی اختلاف آمار ثبت‌شده در سامانه‌های مرتبط با حریق پرداخت و خاطرنشان کرد: اطلاعات اولیه در سامانه «سهم» دریافت می‌شود و لازم است این اطلاعات توسط استان بررسی، پایش و راستی‌آزمایی شود و پس از انجام عملیات و تأیید مدیرکل، آمار نهایی در سامانه «صبا» ثبت شود.

وی با بیان اینکه آمار ثبت‌شده در سامانه صبا پس از بررسی و تأیید مدیرکل استان، ملاک عمل قرار می‌گیرد، افزود: در مواردی که میان آمار اولیه و آمار ثبت‌شده اختلاف وجود دارد، امکان بررسی و کنترل میدانی برای راستی‌آزمایی اطلاعات وجود خواهد داشت.

جامعه ایمانی باید در کنار رشد خود، زمینه رشد دیگران را نیز فراهم کند

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالامیر رجب‌پور، سرپرست نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا، جانبازان و آزادگان، آموزه‌های وحیانی را الگویی برای مواجهه با دشواری‌ها و مسائل جامعه دانست.

سرپرست نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان، با اشاره به تمثیل‌های قرآنی از طبیعت، پیوند انسان با طبیعت را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: قرآن کریم بارها انسان را به تأمل در طبیعت دعوت می‌کند، طبیعتی که هم‌زمان با رشد خود، زمینه رشد و بهره‌مندی دیگران را نیز فراهم می‌کند.

وی با تشبیه جامعه ایمانی به دانه‌ای که پس از رویش، ساقه‌ها و شاخه‌های بیشتری را در کنار خود شکل می‌دهد، نیروپروری و کادرسازی را از درس‌های قابل الهام از طبیعت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که نیروهای توانمند در کنار خود پرورش دهد، می‌تواند بخشی از مسئولیت‌ها را به آنان بسپارد و در مسیر رشد، پایداری بیشتری پیدا کند.

رجب‌پور در پایان، مسئولیت حفاظت و توسعه طبیعت را الگویی زنده برای جامعه‌ دانست و ابراز امیدواری کرد جامعه اسلامی و ایمانی با بهره‌گیری از آموزه‌های وحیانی، مسیر عزت و سربلندی را با قوت بیشتری دنبال کند.

تأکید بر اطلاع‌رسانی فوری حریق و استمرار آمادگی استان‌ها در فصل پاییز

سیدعماد شاهرخی، مدیرکل حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست، بر ضرورت اطلاع‌رسانی فوری و دقیق حوادث حریق به روابط عمومی تأکید و اظهار کرد: با توجه به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، لازم است روابط عمومی استان‌ها از نخستین لحظات وقوع حریق در جریان قرار گیرند و تصاویر و اطلاعات میدانی را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت و منتقل کند.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در نقاط حساس تأکید کرد و خواستار شناسایی مناطق نیازمند اقدام و پیگیری موضوع از طریق ستادهای مدیریت بحران استان‌ها شد.

شاهرخی در ادامه بر تداوم آمادگی استان‌های زاگرس‌نشین برای مقابله با حریق تا آغاز بارندگی‌ها تأکید و افزود: استان‌های شمالی نیز با توجه به شرایط منطقه باید اقدامات پیشگیرانه و آمادگی‌های لازم را با جدیت دنبال کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و نیروهای استان‌ها در حوزه مقابله با حریق، خواستار تهیه و ارائه گزارش مقایسه‌ای عملکرد استان‌ها در زمینه حریق نسبت به سال گذشته برای بررسی در جلسه آینده شد.

ظرفیت استان‌ها برای مقابله با حریق باید تقویت شود

حسین پیشقدم، معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به تخصیص اعتبارات ملی حریق، خواستار توجه بیشتر به اقدامات استان‌ها برای جذب منابع و توسعه همکاری با دستگاه‌هایی مانند هلال‌احمر شد.

پیشقدم افزود: عملکرد استان‌ها در جذب اعتبارات، ایجاد تعاملات بین‌دستگاهی و تقویت امکانات مقابله با حریق باید در گزارش‌های ملی نیز منعکس شود.

مدیریت حضور گردشگران در عرصه های جنگلی برای کاهش حریق ضروری است

رسول اشرفی‌پور، مشاور فنی رئیس سازمان و رئیس شورای فنی جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری، با تأکید بر اینکه حریق فصل پایان‌یافته‌ای ندارد، گفت: در مناطق زاگرسی و شمال کشور، به‌ویژه در پاییز و همزمان با شرایط اقلیمی خاص، همچنان احتمال وقوع آتش‌سوزی وجود دارد و آمادگی نیروهای حفاظتی باید تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به عوامل انسانی مؤثر در حریق جنگل‌های شمال، طبیعت‌گردان و شکارچیان غیرمجاز را از مهم‌ترین موارد برشمرد و بر تقویت نظارت و همکاری با محیط‌زیست ضروری عنوان کرد.

اشرفی‌پور همچنین خواستار مدیریت حضور نیروهای مردمی در عرصه‌های حریق شد و گفت: به جای حضور گسترده افراد، باید از نیروهای آموزش‌دیده و هدفمند برای عملیات اطفای حریق استفاده شود.

اقدام زمان طلایی، کلید مهار حریق در عرصه‌های منابع طبیعی است

بهنام‌فر با اشاره به اهمیت مدیریت واحد در زمان وقوع حریق اظهار کرد: در حوادثی که نیازمند مدیریت ویژه هستند، باید فرماندهی واحد در میدان شکل بگیرد و مدیران کل نیز حضور مؤثر و میدانی داشته باشند. در صورت گسترش حریق و ورود آن به شرایط بحرانی، اطلاع‌رسانی سریع برای استفاده از ظرفیت‌های پشتیبانی و بالگردی ضروری است.

سرپرست یگان حفاظت در پایان، ثبت دقیق اطلاعات حریق‌ها و پاسخگویی شبانه‌روزی نیروهای حفاظتی را ضروری دانست و بر اطلاع‌رسانی به‌موقع همه حوادث، حتی حریق‌های محدود، تأکید کرد.

دستورالعمل مدیریت رسانه‌ای حریق در اختیار استان‌ها قرار گرفته است

عباس سمیعی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از تدوین و ابلاغ «دستورالعمل مدیریت رسانه‌ای آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی» به استان‌ها خبر داد.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در اطلاع‌رسانی حوادث، گفت: بر اساس این دستورالعمل، روابط عمومی استان‌ها باید از وقوع حریق مطلع بوده و در جریان عملیات حضور داشته باشند تا اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای حادثه به‌صورت منسجم انجام شود.

سمیعی خواستار مطالعه دقیق این دستورالعمل از سوی مدیران کل و روابط عمومی‌های استان‌ها شد.

ظرفیت رسانه‌ها و دستگاه‌های همکار برای پیشگیری از حریق فعال شود

عمادی، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و هشدار درباره خطر حریق تأکید کرد.

وی بهره‌گیری از صداوسیما و مطبوعات و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات پیشگیری و مدیریت حوادث دانست و خواستار برگزاری نشست‌های مشترک برای تعیین دقیق ظرفیت‌ها و انتظارات از دستگاه‌های همکار شد.

در این نشست مدیران کل منابع طبیعی استان های مازندران- ساری، مازندران- نوشهر، گلستان، گیلان، کرمانشاه و فارس گزارش از اقدامات و عملکرد استان های خود در حوزه مدیریت و مقابله با حریق ارائه کردند.