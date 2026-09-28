وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل در جریان یورش به مسجدالاقصی مدعی شد یهودیان صاحبان این مکان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهرکنشینان صهیونیست صبح امروز دوشنبه، تحت حفاظت پلیس رژیم تروریستی اسرائیل، به محوطههای مسجدالاقصی یورش بردند. این اقدام همزمان با بسته شدن مسجد ابراهیمی به روی فلسطینیان تا عصر چهارشنبه و به مناسبت اعیاد یهودی انجام شد.
استانداری قدس اشغالی اعلام کرد نیروهای صهیونیستی برای تامین امنیت رفتوآمد شهرکنشینان در سومین روز عید عرش یهودیان، تقاطعها و خیابانهای اطراف شهر قدیم قدس و مسیرهای منتهی به مسجدالاقصی را مسدود کردند.
این نهاد افزود شهرکنشینان هنگام یورش به محوطههای مسجدالاقصی اقدام به رقص و آواز کردند و اعلام کرد صبح امروز حدود ۹۰۰ شهرکنشین وارد محوطههای مسجدالاقصی شدند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل وارد مسجدالاقصی شد و از داخل محوطه آن ادعا کرد: «ما صاحبان این مکان در مسجدالاقصی و اطراف آن هستیم و زندگی اسرای خرابکار را به جهنم تبدیل کردهایم.»
استانداری قدس اشغالی همچنین اعلام کرد یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل همراه با هزاران شهرکنشین وارد محوطه اطراف مسجدالاقصی شده است.
در همین حال، وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در بیانیهای اعلام کرد بسته شدن مسجد ابراهیمی شامل جلوگیری از اقامه نماز و پخش اذان در این مسجد است؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه با هدف «در اختیار گرفتن مسجد توسط شهرکنشینان و تعرض به آن» در طول ایام اعیاد یهودی انجام میشود.
این وزارتخانه تاکید کرد این اقدامات «تجاوز آشکار» به حرمت مسجد ابراهیمی و تعرض به آزادی عبادت و حق مسلمانان برای انجام مناسک دینی خود است. وزارت اوقاف فلسطین همچنین نسبت به ادامه اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل و تلاشها برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی مسجد ابراهیمی هشدار داد.
این وزارتخانه اقدامات مذکور را «سابقهای خطرناک در تشدید تعرض به اماکن مقدس اسلامی» دانست و مسئولیت کامل پیامدهای این سیاستها را متوجه مقامهای صهیونیستی دانست.
منبع: الجزیره