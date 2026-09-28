وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل در جریان یورش به مسجدالاقصی مدعی شد یهودیان صاحبان این مکان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهرک‌نشینان صهیونیست صبح امروز دوشنبه، تحت حفاظت پلیس رژیم تروریستی اسرائیل، به محوطه‌های مسجدالاقصی یورش بردند. این اقدام همزمان با بسته شدن مسجد ابراهیمی به روی فلسطینیان تا عصر چهارشنبه و به مناسبت اعیاد یهودی انجام شد.

استانداری قدس اشغالی اعلام کرد نیرو‌های صهیونیستی برای تامین امنیت رفت‌وآمد شهرک‌نشینان در سومین روز عید عرش یهودیان، تقاطع‌ها و خیابان‌های اطراف شهر قدیم قدس و مسیر‌های منتهی به مسجدالاقصی را مسدود کردند.

این نهاد افزود شهرک‌نشینان هنگام یورش به محوطه‌های مسجدالاقصی اقدام به رقص و آواز کردند و اعلام کرد صبح امروز حدود ۹۰۰ شهرک‌نشین وارد محوطه‌های مسجدالاقصی شدند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل  وارد مسجدالاقصی شد و از داخل محوطه آن ادعا کرد: «ما صاحبان این مکان در مسجدالاقصی و اطراف آن هستیم و زندگی اسرای خرابکار را به جهنم تبدیل کرده‌ایم.»

استانداری قدس اشغالی همچنین اعلام کرد یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل همراه با هزاران شهرک‌نشین وارد محوطه اطراف مسجدالاقصی شده است.

در همین حال، وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد بسته شدن مسجد ابراهیمی شامل جلوگیری از اقامه نماز و پخش اذان در این مسجد است؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه با هدف «در اختیار گرفتن مسجد توسط شهرک‌نشینان و تعرض به آن» در طول ایام اعیاد یهودی انجام می‌شود.

این وزارتخانه تاکید کرد این اقدامات «تجاوز آشکار» به حرمت مسجد ابراهیمی و تعرض به آزادی عبادت و حق مسلمانان برای انجام مناسک دینی خود است. وزارت اوقاف فلسطین همچنین نسبت به ادامه اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل و تلاش‌ها برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی مسجد ابراهیمی هشدار داد.

این وزارتخانه اقدامات مذکور را «سابقه‌ای خطرناک در تشدید تعرض به اماکن مقدس اسلامی» دانست و مسئولیت کامل پیامد‌های این سیاست‌ها را متوجه مقام‌های صهیونیستی دانست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مسجدالاقصی ، ایتمار بن غفیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
چرا یکی نیست یه گلوله تو مغزش خالی کنه!!!!
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
حیف مسجدالقصی که شمانجسی های کودک کش یهودی ریش دراز صاحبش باشید شما صاحب مستراح های سراسردنیایید. خدای ایناچقدرعمرمیکنن😬👿
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
کشتن این سگ صهیونیستی واجب ترین کار مسلمانان‌ هست
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۶:۵۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
یهودیهای احمق صاحب مسجدالاقصی خداونداست نه شما رذلهای پلید زمانی خانه مکه بتکده کفار شده بود اما خداوندمتعال طومار کفار وبتهارا درهمپیچید ویادرمصر بوسیله حضرت یوسف علیه السلام پاکسازی شد وامروزهم بیت المقدس ازتعرض کفارصهیونی مصون خواهدماند وصهیونها نابودخواهندشد
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
رسول
۱۶:۴۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
اون همه اذیت و آزار و قتل و غارت و تجاوز اونوقت تو رو کامل بشری کنم بیای جهان من !؟؟! هر کی اون قول رو بهت داد اشتباه کرد !!
۱
۷
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