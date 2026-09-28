مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد ظرفیت خالی در محیط‌های پیرامون بنادر وجود دارد که این ظرفیت‌ها تحت نظارت گمرک قرار دارند و می‌توان از آنها برای افزایش ظرفیت انبارش و تسهیل عملیات استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت و ارتقای بهره‌وری بنادر شمالی کشور، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد ظرفیت خالی در محیط‌های پیرامون بنادر وجود دارد که این ظرفیت‌ها تحت نظارت گمرک قرار دارند و می‌توان از آنها برای افزایش ظرفیت انبارش و تسهیل عملیات استفاده کرد.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر از ظرفیت‌های داخل بندر برای انبارش استفاده می‌کنیم، اما ظرفیت‌های موجود در محیط‌های پیرامونی بنادر نیز می‌تواند در صورت هماهنگی‌های لازم مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات، اظهار کرد: بخشی از تجهیزات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل شد که این موضوع یکی از دغدغه‌های موجود بود و با انجام این جابه‌جایی، ظرفیت عملیاتی بنادر شمالی افزایش یافت.

شکیبی‌نسب ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم در این حوزه، ارتقای بهره‌وری و افزایش ساعات کاری مجموعه‌های مرتبط با عملیات تخلیه و بارگیری و خروج کالا از بنادر بود. در همین راستا، با گمرک جمهوری اسلامی ایران توافقی برای ۲۴ ساعته شدن عملیات تخلیه و بارگیری و همچنین خروج کالا از بنادر انجام شد.

وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در حوزه افزایش ظرفیت و ارتقای بهره‌وری، اقدامات بسیار مهم و کلیدی بود که نتایج آن را می‌توان در عملکرد بنادر مشاهده کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آخرین آمار عملکرد بنادر شمالی گفت: در بخش کالای اساسی، تا روز گذشته میزان تخلیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در بخش سایر کالاها نیز در بنادر شمالی کشور حدود ۶۵ درصد رشد ثبت شده است.

شکیبی‌نسب با اشاره به افزایش سهم بنادر شمالی از تخلیه کالای اساسی کشور اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، سهم بنادر شمالی از تخلیه کالای اساسی حدود ۱۸ درصد بود، اما امروز این سهم به حدود ۳۱ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت انجام شده است، چه در حوزه اقدامات نرم‌افزاری و چه در حوزه اقدامات سخت‌افزاری و تأمین تجهیزات، می‌توان آینده بسیار خوبی را برای فعالیت بنادر شمالی کشور پیش‌بینی کرد.

کاهش زمان توقف کالا در مسیر ترانزیت

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین درباره وضعیت ایستایی و ماندگاری کالا در مسیر ترانزیت گفت: ترانزیت یک زنجیره است و بخش‌های مختلفی از جمله مرزهای زمینی، ریلی، بنادر و حوزه لجستیک در آن دخیل هستند و دستگاه‌های مختلفی نیز در این فرآیند نقش دارند.

شکیبی‌نسب با اشاره به تصمیمات وزارت راه و شهرسازی برای روان‌سازی ترانزیت افزود: با مدیریت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و با تأکید بر این جمله کلیدی که «مرز محل عبور است، نه توقف کالا»، اقدامات بسیار خوبی برای روان‌سازی ترانزیت و کاهش زمان ماندگاری کالا انجام شده است.

وی تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی در انتخاب قلمرو یک کشور برای انجام ترانزیت، هزینه و دیگری سرعت و مدت زمانی است که کالا برای عبور از قلمرو آن کشور صرف می‌کند. اقداماتی که در این زمینه انجام شده، موجب کاهش محسوس زمان توقف کالا شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای زمان عبور کالا در مرز، حداکثر زمان دو ساعت در نظر گرفته شده، اما تحقق کامل این هدف نیازمند کار کارشناسی و تیمی است؛ چراکه عوامل متعددی در فرآیند ورود و خروج کالا از مرز دخیل هستند و دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

وی افزود: با هماهنگی‌هایی که در حال انجام است، امیدواریم در حوزه ترانزیت از نظر مدیریت هزینه و زمان به شکلی عمل شود که انگیزه ترانزیت‌کنندگان برای استفاده از قلمرو جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته افزایش یابد.

توقف کالا در انبارهای ترانزیتی برای افزایش سرعت تخلیه کشتی‌ها

شکیبی‌نسب درباره میزان ماندگاری کالا در بنادر نیز اظهار کرد: میزان مشخصی از توقف کالا در بنادر طبیعی است و موضوعی نیست که صرفاً مختص بنادر کشور ما باشد. بخشی از کالاهای تخلیه‌شده از کشتی به انبارهای ترانزیتی منتقل می‌شود و این موضوع در تمام دنیا نیز وجود دارد.

وی توضیح داد: استفاده از انبارهای ترانزیتی به دلیل ضرورت افزایش سرعت تخلیه کشتی‌هاست. اگر قرار باشد تمام محموله یک کشتی به صورت حمل یکسره و از طریق کامیون از پای اسکله به خارج از بندر منتقل شود، ممکن است تخلیه یک کشتی حدود هفت روز زمان ببرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حالی که با انتقال کالا به انبار ترانزیتی و ایجاد یک توقف کوتاه در بندر، می‌توان عملیات تخلیه کشتی را با سرعت بسیار بیشتری انجام داد؛ به‌گونه‌ای که یک کشتی به جای هفت روز، حدود سه روزه تخلیه شود.

شکیبی‌نسب با اشاره به راه‌اندازی پایانه‌های مکانیزه تخلیه غلات در بنادر گفت: خوشبختانه با اقداماتی که در این حوزه انجام شده و پایانه‌های مکانیکی و مکانیزه تخلیه غلات که عملیاتی شده‌اند، نُرم تخلیه کشتی‌ها جهش بسیار قابل توجهی داشته است.

وی افزود: کشتی‌ای که در گذشته در مدت حدود ۱۰ روز تخلیه می‌شد، اکنون با استفاده از این ظرفیت‌ها در مدت ۲.۵ تا سه روز تخلیه می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: این اقدامات، افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌ها، تأمین تجهیزات و بهبود فرآیندهای عملیاتی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای حوزه بندری و تجارت کشور خواهد بود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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