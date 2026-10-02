رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از تولید روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: همه ساله از ۱۰ شهریور تا اواسط مهرماه در پیک مصرف تخم مرغ هستیم، اما در شرایط کنونی به رغم افزایش مصرف، اما میزان تولید به گونه ای است که تولیدکنندگان نمی توانند تخم مرغ را با قیمت واقعی خود عرضه کنند.

به گفته وی، مازاد تولید در برابر تقاضا موجب شده تا تخم مرغ کمتر از نرخ واقعی خود درب مرغداری عرضه شود، اما اتحادیه با احتساب هزینه تمام شده تولید، نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری برای مهر ماه را ۳۰۴ هزار تومان به وزارت جهاد پیشنهاد داده، درحالیکه متوسط قیمت در یک ماه اخیر ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تومان است که این امر بیانگر اختلاف ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی قیمت است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تخم مرغ ناشی از رشد قیمت های جهانی نهاده و پیشنهاد هر کیلو تخم مرغ با نرخ ۳۰۴ هزار تومان درب مرغداری، هر کیلو محصول با احتساب ۲۳ درصد سود بدست مصرف کننده برسد که براین اساس هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است، اما در شرایط کنونی قیمت هر شانه تخم مرغ بر مبنای نرخ درب مرغداری ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان است.

وی از تولید روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ در سطح کشور خبر داد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه صادرات تخم مرغ مدیریت شده توسط وزارت جهاد در حال انجام است، افزود: امسال رونق صادرات تخم مرغ همانند سال گذشته نیست که افزایش صادرات منوط به واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی است تا همانند سنوات قبل موضوعات تنظیم بازار و صادرات صورت بگیرد. گفتنی است در شرایط فعلی مرغداران تخم مرغ بشدت در معرض زیان هستند.