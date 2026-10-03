باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با آغاز فصل برداشت زعفران در هفته های آتی امیدواریم میزان تولید و کیفیت محصول به گونه ای باشد که رضایت تولیدکننده و مصرف کننده را در برداشته باشد، اما تا زمان جمع آوری نهایی نمی توان برآورد دقیقی راجع به میزان افزایش تولید این محصول داشت.

به گفته وی، علی رغم شرایط تحریم و محدودیت های پرواز، صادرات در حال انجام است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

میری ادامه داد: در حال حاضر بخشی از صادرات زعفران بصورت قاچاق زعفران به آن سوی مرزها در حال انجام است که با تشدید نظارت ها باید جلوی این موضوع گرفته شود چراکه متاسفانه زعفران قاچاق با اسم دیگر کشورها در بازار عرضه می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به چالش های پیش روی صادرات زعفران بیان کرد: با توجه به آنکه سالهاست زعفران ایرانی در بازارهای جهانی با برند خود صادر می کنیم، از این رو انتظار می رود موانع سد راه هرچه سریع تر مرتفع شود چراکه پتانسیل صادرات زعفران ۲ تا ۳ برابر بیش از رقم فعلی در بازارهای جهانی را داریم.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت زعفران نسبت قبل نوسان چندانی نداشته است، اما از کشاورزان انتظار می رود در زمان برداشت، عرضه محصول را مدیریت و بتدریج روانه بازار کنند تا متحمل زیان نشوند.