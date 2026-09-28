در جریان بیست‌وهفتمین مانور طرح ملی «مهتاب»، شرکت توزیع نیروی برق شیراز موفق به شناسایی و حذف ۱۱۵ فقره انشعاب غیرمجاز و بازیابی بیش از ۴۲۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست‌وهفتمین مانور طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ۱۱۵ فقره برق غیرمجاز جمع‌آوری، ۴۵ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۴۲۰ هزار و ۵۲۰ کیلووات‌ساعت انرژی از محل جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز احصا شد؛ همچنین ۱۱۸ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست و ۳۵ کنتور معیوب تعویض شد.

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به اجرای بیست‌وهفتمین مانور طرح ملی مهتاب، اظهار کرد: در این مانور مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کنترل مصارف برق، اصلاح لوازم اندازه‌گیری و ساماندهی وضعیت مشترکان در حوزه تحت پوشش شرکت انجام شد.

او افزود: در جریان این عملیات، ۱۱۵ فقره برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۴۲۰ هزار و ۵۲۰ کیلووات‌ساعت انرژی از محل این انشعاب‌ها احصا شد که بیانگر اهمیت استمرار اقدامات میدانی برای صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از هدررفت انرژی است.

خسروی ادامه داد: در این مانور همچنین ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز مورد بازدید قرار گرفت و ۴۶ انشعاب نیز از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز واگذار شد. علاوه بر این، ۱۱۸ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست قرار گرفت و وضعیت ۷۰ انشعاب مربوط به مشترکان جدید در انتظار نصب نیز پیگیری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه لوازم اندازه‌گیری گفت: در این عملیات ۲۰ شمارشگر نصب و ۳۵ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که از محل تعویض کنتور‌ها نیز ۲۲ هزار و ۶۸۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد.

او اضافه کرد: نصب ۷۸ دستگاه فیوز محدودکننده، شناسایی ۴۵ مورد دستکاری کنتور، تست ۲۴ مورد انشعاب مساجد و بازدید از ۵۸ مورد مصارف نامتعارف و بد مصرفی از دیگر اقدامات انجام‌شده در بیست‌وهفتمین مانور طرح مهتاب بود.

خسروی با تأکید بر استمرار اقدامات نظارتی و عملیاتی شرکت در حوزه مدیریت مصرف و مقابله با مصارف غیرمجاز، خاطرنشان کرد: طرح مهتاب با رویکردی هدفمند و میدانی، مجموعه‌ای از اقدامات فنی، نظارتی و کنترلی را برای کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و ارتقای دقت در فرآیند اندازه‌گیری انرژی دنبال می‌کند.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، نیز درباره اهداف طرح ملی مهتاب گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت و دقت نظام اندازه‌گیری برق، شناسایی و برخورد با دستکاری لوازم اندازه‌گیری، جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان در دستور کار قرار دارد و اجرای مستمر مانور‌های میدانی، امکان شناسایی سریع‌تر تخلفات و اصلاح وضعیت انشعاب‌ها را فراهم می‌کند.

حضرتی افزود: از دیگر اهداف طرح مهتاب، کاهش تلفات غیر فنی، ساماندهی وضعیت مشترکان و انشعاب‌ها، کنترل مصارف نامتعارف و بهبود فرآیند توزیع عادلانه انرژی برق است؛ در همین راستا، پایش مستمر شبکه و لوازم اندازه‌گیری و انجام اقدامات اصلاحی و فنی، به صورت مستمر در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق شیراز دنبال می‌شود.

منبع: توزیع برق شیراز

برچسب ها: انشعاب غیرمجاز ، برق ، شیراز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۸:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
سلام...یک مورد برق غیرمجار چندین بارگزارش شده پیامک داده شده..اصلا اهمیت نمیدن..چطور میشه ی خونه مشکوک یکساله ازتیر برق انشعاب مستقیم گرفته اداره برق نمیدونه ...ماموربرق که کنتور میخونه اهمیت نمیده..البته قبلا کنتورداشته دیوارخراب شد کنتور سرقت شده......نمیخواد شعار بدین این مطالب الکی هست...
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