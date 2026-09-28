باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - متین بازرگانی رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال گذشته حدود ۴۴۰ هزار نفر در سراسر کشور دچار حیوان گزیدگی شده‌اند و ۵۵ درصد از این موارد مربوط به گزش سگ‌های ولگرد بوده است.

به گفته وی، بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است بیماری هاری تا سال ۲۰۳۰ در کشور حذف شود.

وی بیان کرد: اگر افراد دچار حیوان گزیدگی شود باید سریعا به مراکز بهداشتی مراجعه تا واکسن هاری تزریق و محل زخم تا ۲۰ دقیقه شستشو داده شود. محل زخم نباید پانسمان یا بخیه زده شود، زیرا ویروس هاری به هوا حساسیت دارد.

بازرگانی تصریح کرد: دوران نهفتگی بیماری هاری بین ۲ تا ۸ هفته است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که غذا دادن به حیوانات ولگرد مانند سگ و گربه سبب شیوع بیماری هاری و گزش حیوان می‌شود.

وی ادامه داد: بیماری هاری ویروسی است و تاریخچه آن به ۳۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد. ابوعلی سینا این بیماری را تحت عنوان ترس از آب معرفی کرده و این ویروس از پستاندارانی مانند سگ، گربه و خفاش منتقل خواهد شد.