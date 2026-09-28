باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- دبیرستان متوسطه اول دخترانه‌ای به نام شهید زهرا حدادعادل، در آیینی با حضور غلامعلی حدادعادل رسماً افتتاح و پذیرای دانش‌آموزان شد.

غلامعلی حدادعادل در آیین گشایش این دبیرستان گفت: شهیده زهرا حدادعادل با آنکه توانمندی‌های علمی لازم برای تدریس در دانشگاه را داشت، اما آگاهانه و عاشقانه راه معلمی را برگزید تا به فرزندان این سرزمین خدمت کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بر نقش بنیادین آموزش و پرورش در پرورش نسل آینده تأکید کرد و گفت: رسیدن به تمدن نوین اسلامی بدون برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی هم‌تراز انقلاب، از همان سال‌های مدرسه، امکان‌پذیر نیست.

حدادعادل ، آموزش و پرورش را زیربنای پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: اگر خواهان تحقق تمدن نوین اسلامی هستیم، باید تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب را از دوران مدرسه در دستور کار قرار دهیم و برای آن برنامه‌ای مدون داشته باشیم.

وی، مدرسه را کانون اصلی ساختن آینده کشور دانست و گفت:: قدرتمندی ایران اسلامی در آینده، در گرو تربیت نسلی است که با الگوهای ایرانی-اسلامی پرورش یافته باشد و این مهم تنها از درون مدارس محقق می‌شود.