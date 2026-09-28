باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در نشریه علمی «JAD» منتشر شده است، نشان می‌دهد افرادی که به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی (ADHD) مبتلا هستند، بیشتر در معرض تجربه مشکلات گوارشی، از جمله یبوست و سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS) قرار دارند.

پژوهشگران داده‌های حاصل از ۲۳ مطالعه را که شامل بیش از ۱.۹ میلیون نفر می‌شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این تحلیل شامل شرکت‌کنندگانی در گروه‌های سنی مختلف بود که ابتلای آنها به ADHD تشخیص داده شده بود.

نتایج نشان داد که احتمال تجربه علائم مختلف گوارشی در افراد مبتلا به ADHD، تقریباً ۴۸ درصد بیشتر است. به‌طور مشخص، احتمال ابتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر ۵۸ درصد بالاتر بود و خطر ابتلا به یبوست نیز تقریباً دو برابر برآورد شد.

بارزترین ارتباط مشاهده‌شده مربوط به بی‌اختیاری مدفوع (دفع غیرارادی مدفوع) بود؛ به‌طوری که احتمال تجربه این وضعیت در افراد مبتلا به ADHD، بیش از چهار برابرِ افراد فاقد این اختلال بود.

دانشمندان بر این باورند که این ارتباط ممکن است ناشی از تعاملات «محور روده-مغز» باشد و عواملی همچون تغییرات در میکروبیوتای روده، عملکرد عصب واگ و ویژگی‌های رفتاری در آن نقش داشته باشند. علاوه بر این، دارو‌های مورد استفاده برای درمان ADHD نیز ممکن است بر سلامت دستگاه گوارش تأثیر بگذارند.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که این ارتباط لزوماً به معنای آن نیست که ADHD مستقیماً باعث مشکلات گوارشی می‌شود؛ بلکه برای تفکیک مکانیسم‌های بیولوژیکیِ زمینه‌ای از اثرات دارو‌ها و سایر عوامل، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

منبع: Lenta.ru