باشگاه خبرنگاران جوان - جیمز پترسون، دیپلمات سابق آمریکایی گفت: ترامپ در مسیر درستی است و ما را یاد جان‌اف‌کندی می‌اندازد که می‌گفت آمریکا برای تحقق آزادی در جهان هر بهایی را می‌پردازد.

دکتر حسن احمدیان، استاد دانشگاه تهران: وقتی می‌گوید ایالات متحده برای گسترش آزادی در جهان هر کاری خواهد کرد، حرفی آزاردهنده و توهین آمیز است؛ آزادی در غزه، آزادی در ایران، در مدارس ایران، نابودی ۷۵۰ مدرسه و کودکانی که کشته شدند.

دکتر لقاء مکی، تحلیلگر ارشد الجزیره با پوزخند به ادعای دیپلمات آمریکایی: آمریکا حتی پیش از جنگ ایران جنایات بی‌شماری در منطقه مرتکب شده و در این تردیدی نیست.