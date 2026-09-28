باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم

ادعای جیمز پترسون، دیپلمات سابق آمریکایی، مبنی بر اینکه واشنگتن برای گسترش آزادی در جهان هر بهایی می‌پردازد، با انتقاد تند دکتر حسن احمدیان و دکتر لقاء مکی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جیمز پترسون، دیپلمات سابق آمریکایی گفت: ترامپ در مسیر درستی است و ما را یاد جان‌اف‌کندی می‌اندازد که می‌گفت آمریکا برای تحقق آزادی در جهان هر بهایی را می‌پردازد.

 دکتر حسن احمدیان، استاد دانشگاه تهران: وقتی می‌گوید ایالات متحده برای گسترش آزادی در جهان هر کاری خواهد کرد، حرفی آزاردهنده و توهین آمیز است؛ آزادی در غزه، آزادی در ایران، در مدارس ایران، نابودی ۷۵۰ مدرسه و کودکانی که کشته شدند. 

دکتر لقاء مکی، تحلیلگر ارشد الجزیره با پوزخند به ادعای دیپلمات آمریکایی: آمریکا حتی پیش از جنگ ایران جنایات بی‌شماری در منطقه مرتکب شده و در این تردیدی نیست.

 

 

مطالب مرتبط
 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم
young journalists club

دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم

 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم
young journalists club

واکنش آمریکا به پیشنهاد ظریف برای تبادل زندانیان

 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم
young journalists club

تحریم بخش پتروشیمی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha